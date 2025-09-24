杉原厚吉教授与数学视觉应用展

24/09/2025

杉原厚吉教授以数学视觉研究中的科学思维与别具慧眼，凭借巧妙构思造出艺术作品，并在越南“幻视”展中精彩呈现。“幻视”的故事犹如一股清新之风，为越南民众带来了别具一格的数学与当代视觉艺术体验。

在日本明治大学尖端数学研究院工作的杉原厚吉教授曾四次荣获国际“视错觉”大赛冠军。他是日本应用数学和空间认知领域的顶尖专家。他用心血帮助越南年轻人探索数学的奇妙，通过视觉角度、3D立方体和视错觉精心设计出具有高艺术价值且贴近生活的应用作品。

杉原厚吉教授的“幻视”艺术展于 2025 年 6 月至 8 月在越日文化交流中心展出，为越南观众带来耳目一新的体验，同时通过数学、艺术和科学拓展了越日两国的文化交流桥梁。越南观众首次有机会深入探索一个充满惊喜并挑战常规感知的视觉世界。参展的 53 件模型由杉原厚吉教授设计，并曾在日本和国际上展出并获奖。

在“幻视”展和“3D幻觉世界：即便知道真相，幻觉依然存在”工作坊，杉原厚吉教授以亲切风格和渊博的数学学识的演讲为众多参与者亲身体验数学幻觉的奥妙。

“四方吸物滑梯”作品荣获2010年亚洲视错觉大赛一等奖。“变形立方体”作品荣获2016年错觉大赛亚军。反重力滑梯模型曾于2018年5月在明治大学中野校区展出。2021年创作的“无限循环可通行楼梯”作品于2022年在佐贺县美术博物馆、2023年在宫城县博物馆展出。



杉原厚吉教授现任明治大学尖端数学研究院杰出荣誉教授，其专业为工程数学。他曾四次荣获国际视错觉大赛冠军，两次获得亚军。他的幻视作品已在世界各地的多个科学中心和博物馆展出。

由于其研究成果具有深远的现实应用价值，日本教育部已为杉原厚吉教授的幻觉效应研究项目拨付了专项经费。这是对杉原厚吉教授的宝贵激励，鼓励他继续为“幻视”研究领域贡献自己的才华。



文/越南画报 云陈 图/清江 资料 译/何芳

