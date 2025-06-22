木香：越南草本精华，缔造可持续之美

22/06/2025

在琳琅满目的化妆品市场中，木香宛如一股清新之风，以纯正的越南草本护肤产品脱颖而出。木香不仅是一个本土绿色化妆品品牌，更承载着对传统价值的珍视、对越南丰富资源的自豪以及为消费者带来健康之美的渴望。

追寻本土草药的历程

木香品牌的创立初衷源于创始人黄氏清玄女士产后的艰难经历。她分享道：“生育后，我忽视了前辈的调养建议，也不相信民间经验，结果，身心健康每况愈下，直到我遇到了一位资深中医师。他的一席话点醒了我：‘越南草药正是为越南人体质和气候而生’”。

从那一刻起，她决定追求自然疗法。通过使用柚子皮洗发、姜黄生姜沐浴、金银花护理儿童等传统疗法，她的健康逐渐恢复，孩子们也更加健壮。

这段经历坚定了她对越南草药疗效的信念。“我认识到，越南草药不仅功效卓著，更是大地的瑰宝。唯有科学种植和合理开发，方能充分发挥其功效”，她说。



木香产品凝聚越南大地之精华

出于对越南常见花草药植的深厚情感以及对安全健康美容产品的执着追求，木香创始团队潜心研究，发掘了皂荚、香薷、柠檬草、柚子皮、姜黄、绿茶等传统草本的卓越功效。这些原料不仅与越南文化生活紧密相连，而且还富含护肤养发功效。

木香的护发系列以传统皂荚洗发露、清爽香薷护发素、柚子皮护发水等产品而闻名，有助于滋养秀发，增强发质韧性，减少断裂和脱落。

绿茶洁面乳、爽肤水、姜黄面膜、草药面霜等护肤系列产品因有效清洁保湿、提亮肤色和改善肌肤问题而深受消费者喜爱。



木香品牌还开发了草本沐浴露、天然手工皂、纯植物精油等产品，全面呵护身心健康。

木香不仅仅是一个化妆品品牌，更是一段追溯本源价值的旅程，是人与自然深层连接的体现，更是对越南品牌的骄傲。

文/越南画报 草薇 图/木香 译/小红花