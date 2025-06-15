木村裕一画家与《和宝宝一起玩》绘本集

15/06/2025

《和宝宝一起玩》是日本著名的绘本集，由木村裕一画家亲自操刀创作及绘画。该绘本集已经在多个国家出版发行，并且成功售出版权。尤其在越南，销售量已达数万册，成为众多儿童的亲密朋友。

越南儿童的“大朋友”— —木村裕一画家。本报记者 清江 摄

近期，木村裕一画家到越南，参与由金童出版社组织的越南小读者们交流会。尽管已经年届八旬，他依然神采奕奕，精神饱满。每次来到越南，他都精心准备装满手工玩具的一大袋子，与孩子们一同玩耍互动，帮助儿童培养思维和创造性能力，巧手妙思地利用简单材料制作小玩具。

通过质朴温馨的故事、清新明快的语言、画面纯净以及独具特色的翻页互动形式，木村裕一画家巧妙地引导孩子们步入色彩斑斓的世界——通过“躲猫猫”、“挠痒痒”、“猜谜语”、“模仿动作”等趣味游戏教育儿童养成良好习惯、懂得礼貌、培养自立、注重个人卫生等重要课题。



木村裕一画家介绍《和宝宝一起玩》绘本集的意义。本报记者 清江 摄

绘本集以其别具一格的翻页设计，为孩子们带来了意想不到、引人入胜的阅读体验。家长们也可创新阅读方式，如边读边问答、猜测人物名称、解读角色行为意义等，以充分激发孩子的想象力，并有效增进孩子的深厚情感。

此外，故事中重复出现的动作与细节，不仅能逗乐孩子，引人发笑，还有帮助他们轻松记住所学知识。这套绘本还传递了一个重要而深刻的信息：每天花时间陪孩子阅读、玩耍，是父母能给予孩子的最珍贵礼物。



特别的是，此次交流之旅的全部费用均由他自掏腰包，他希望与越南儿童亲密无间。与此同时，金童出版社也将全额捐赠该绘本集的所有版税，用于为困境儿童购买礼物。

《和宝宝一起玩》绘本集受到越南儿童的喜爱。本报记者 清江 摄

金童出版社代表向木村裕一画家赠送鲜花。本报记者 清江 摄

在日本，木村裕一画家已积极投身于著名的儿童生活技能教育项目——“儿童课堂”（Kids Classroom）23年了。同孩子们一起参加木偶剧表演、烹饪、放风筝等丰富多彩的活动。正是有了那些经历，使他深入洞悉儿童心理，从而创作出充满同理心与无尽爱意的动人故事。

木村裕一画家与越南读者合影留念。本报记者 清江 摄

《和宝宝一起玩》绘本集亮相在他一边积极参与“儿童课堂”项目，一边悉心照料两个孙子。他的愿望是无论绘本集在哪国出版，都能邀请该国家的画家共同参与插画创作。在越南，垂甘画家荣幸获选，与他携手合作完成了这部绘本。

在越南期间，除了与读者亲切交流外，木村裕一画家还到中央儿科医院，探望困境病童并捐赠礼物，这位和蔼可亲、充满爱心的日本“爷爷”给所有人留下了美好印象。

文/越南画报 云陈 图/清江 译/翹英