木州：西北云天间的春天草原

18/02/2026

随着冬末阵阵寒风逐渐消散，山罗省木州草原在绚丽的“新衣”中苏醒。木州的春天不仅带来了暖意，更唤醒了一个令人痴迷的花卉世界。这里的自然与人类似乎在奇妙的“交响乐” 中和谐交融。

春天的木州被誉为一位温柔的“缪斯女神”，披着最纯净、最绚烂的彩衣。洁白的李花漫山遍野、遍布山谷，宛如层层浮云覆盖天地。其间点缀着桃花那淡淡的粉红，为景色增添了一份浪漫和诗意的气息。更不可不提到一望无际的金灿灿与雪白交织的油菜花田，构成了一幅富有诗意的自然画卷。

赫蒙族儿童在李花丛中欢快玩耍。 本报记者 毕山 摄

春天也是木州柿子的收获季节。 本报记者 毕山 摄

多年来，每逢年初春色满园之际，正在河内生活和工作的梅花女士都与朋友一起前往木州。对她而言，这趟旅行不仅是旅游，而是一次回归自然之旅，沉浸在花海中，品尝当地居民的传统特产。

赫蒙族儿童在李花丛中欢快玩耍。 本报记者 毕山 摄

我们有幸与木州昂村的傣族妇女炉氏梅女士见面。她一生与这片土地结下不解之缘，目光中闪烁着自豪地表示：“看着洁白纯净的李花，仿佛了新一季的到来。那是我们乡亲准备迎接新年的时候，寄托着对丰收年的无限期待”。

阮文松先生还分享了他的体验：“我对桃花故事印象尤为深刻。据当地人说，那是繁衍与生长的象征，预示着新的一年全家平安、富足”。

2025年，木州国家旅游区在世界旅游大奖（WTA）中再度荣获多项殊荣：连续第三次获评“2025年世界领先自然目的地”，连续第四次获评“2025年亚洲领先自然目的地”。这些奖项再次肯定了木州高原持久的吸引力及其独特自然景观的价值。

木州春天的每一种花都承载着独特的故事，传递着关于生活、爱情与希望的信息。洁白的李花象征着崭新、纯净的开始；粉红的桃花传递着爱情、团圆与家庭的温暖；而金灿灿的油菜花则是富饶与丰收的象征。

木州赫蒙族民众的生活节奏。 本报记者 毕山 摄

梅花女士感叹道：“对我们来说，春天不仅是百花齐放的季节，更是故事汇聚的季节。我们相信，每一片飘落的花瓣都承载着对他人的美好祝愿”。

文/越南画报 云陈 图/毕山 译/明英



