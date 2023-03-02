暹甘寺的独特建筑

02/03/2023

薄辽省不仅是南部才子弹唱艺术的摇篮，而且还拥有京、华、高棉等三个民族的多处文化遗迹、宗教建筑和独特传统庙会，其中不可不提到南部高棉寺院系列最大、最美的寺之一：暹甘寺。该寺雄伟壮丽、美轮美奂的建筑风格，参观者无不为之震撼。

暹甘寺的塔园。本报记者 阮胜 摄

暹甘寺位于薄辽省薄辽市永泽东乡，占地大约5公顷，建于1887年，由村里富裕家庭念先生与娥夫人俩出资， 30 户人家出力建成，冠名“坎飞萨克”，高棉语意为佛法智慧渊博。名为 “暹甘”源于生活在薄辽的中国潮州人的潮州话，意为“靠水”，因为以前这里靠近沿海沙洲。

经过两个多月建设后竣工，村里居民开会商讨，邀请精通佛法的石摩法师（1829-1909）担任主持。

暹甘寺的不同之处在于无论是墙壁、顶棚还是柱子等都精心装饰、配色和谐，具有五颜六色的浮雕、壁画，描绘佛祖从诞生、修成正果并入涅槃的全部过程，给游客留下深刻印象。自1887年起，该寺的造像共115尊、石碑一座和大钟一鼎。这里树木葱茏，升平祥和的空间，给人以肃穆庄严感。



该寺开向东方，采取南宗佛教派建筑风格。最突出的是该寺的正殿，呈长方形，宽18米，长36米，通往正殿之路有18级台阶，供奉的是释迦牟尼佛像。

该寺呈高棉特征的土黄色映入眼帘，周围有走廊环绕，饰以精美的花纹。寺门花纹精致的浮雕，顶上立着三座柬埔寨吴哥式塔。寺门牌中间有佛像，下面有精雕细刻的两个五头蛇像和两只Krut神鸟雕像。



正殿屋顶多层重叠，中间凸起犹如高耸入云的塔尖。屋顶雕着高棉龙像，龙头复式、龙身趴着、龙尾上翘。



该寺不仅具有精美建筑风格，还保留着高棉族人的宗教信仰生活中的文化之美，如共有70页的高棉叶子古书、收藏民间故事书的老教室等。



暹甘寺的塔园。本报记者 阮胜 摄

文/越南画报 通海 图/阮胜 黄河 黎明 译/何芳