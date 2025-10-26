昔日音乐在河内心中回响

26/10/2025

当今，年轻一代只需在智能手机上轻轻一点，音乐便可随时随地响起。然而，在河内阮良朋街上，一家名为“Nau咖啡与卡带工坊”（Nậu Café & Workshop Cassette ）的小店却带人们回到那个享受音乐是一种完整体验的时代：挑选唱片、打开磁带机、按下播放键，聆听真实而生动的乐曲。

“Nau咖啡与卡带工坊”并不仅仅是一家咖啡馆，更像是一家“带咖啡的唱片店”。这里的每一件物品都承载着一段怀旧故事，每一段旋律都蕴含着无法言表的独特情感。令人意外的是，这家店的两位创办者——杨邓强和阮廷孝，都是1997年出生，成长于 MP3、YouTube 和 Spotify 的时代但他们自然而然地与传统音乐文化结下不解之缘。

阮廷孝分享道：“因为喜欢二手物品，我曾收藏过印有国外乐队图案的衣服。也是从那时起，我开始好奇地去了解九十年代的音乐，并逐渐走上了收藏 CD、黑胶唱片和磁带机的道路”。

经过五年的酝酿与筹备，他希望打造一个空间，让人们边能喝咖啡，边能以往日的方式去体验音乐。这个想法得到了高中同学杨邓强的认同，两人一拍即合。2023年，“Nau咖啡与卡带工坊”正式诞生，实现了两位年轻人的梦想。



在这里，从使用古董设备到挑选磁带等所有与音乐相关的体验均免费。店员始终耐心指导，帮助年轻人熟悉模拟设备用法。正因如此，“Nau咖啡与卡带工坊”的体验既充满趣味又带有浓厚的探索意味。

文/越南画报 银河 图/庆龙 译/明庄