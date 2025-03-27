昔日河内人的年夜饭
春节临近，到处洋溢着欢乐的气氛。对于河内人来说，年夜饭不仅仅是一顿餐食，更是一件艺术品，是精致和虔诚的体现。
美食艺人映雪分享：“河内人的年夜饭不仅是美味佳肴的和谐搭配，更是一幅生动的河内文化习俗画卷” 。确实，年夜饭中的每一道菜都蕴含着深刻的意义，体现了人们对大自然和生活的珍视。
越南粽子是天地和团圆的象征，是每家每户在年夜饭中不可缺少的。包粽子是一项重要的仪式，体现了家庭成员之间的团结。另一个是扎肉，这不仅是一道菜，也是吉祥的象征。此外，还有皮色金黄、威风凛凛的白煮公鸡，象征着健康和好运。闻名遐迩的炸春卷香脆可口，配上酸辣蘸汁，趁热食用，成为了春节的特色风味。竹笋汤则是一道简单却清爽的菜肴，有助于平衡油腻食物后的味觉。
河内人非常注重年夜饭的摆盘装饰。每一道菜都摆放得和谐美观，色彩搭配也十分精致。每一道菜都承载着故事和回忆。映雪女士回忆道：“小时候，我经常和母亲一起准备年货，白煮鸡、粽子、桃花、梅花的香味总是吸引我，至今仍深深地印在我的记忆里” 。
为了保护和弘扬传统文化价值，美食艺人映雪认为：“我们需要向年轻一代传授传统美食知识，让他们更加了解每一道菜的意义，和容易接触到传统美食”。
河内人的年夜饭不仅仅是一顿餐食，更是一项宝贵的文化遗产。因此，传承和弘扬传统饮食文化价值是每一位越南人民的责任，让传统的春节风味得以世代相传，发扬光大。
文/越南画报 碧云 图/清江 译/河芳