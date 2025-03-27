昔日河内人的年夜饭

27/03/2025

春节临近，到处洋溢着欢乐的气氛。对于河内人来说，年夜饭不仅仅是一顿餐食，更是一件艺术品，是精致和虔诚的体现。

美食艺人映雪分享：“河内人的年夜饭不仅是美味佳肴的和谐搭配，更是一幅生动的河内文化习俗画卷” 。确实，年夜饭中的每一道菜都蕴含着深刻的意义，体现了人们对大自然和生活的珍视。

越南粽子是天地和团圆的象征，是每家每户在年夜饭中不可缺少的。包粽子是一项重要的仪式，体现了家庭成员之间的团结。另一个是扎肉，这不仅是一道菜，也是吉祥的象征。此外，还有皮色金黄、威风凛凛的白煮公鸡，象征着健康和好运。闻名遐迩的炸春卷香脆可口，配上酸辣蘸汁，趁热食用，成为了春节的特色风味。竹笋汤则是一道简单却清爽的菜肴，有助于平衡油腻食物后的味觉。

文/越南画报 碧云 图/清江 译/河芳