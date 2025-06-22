明洞与暗洞——兰夏湾上的独特之美

22/06/2025

坐落于海防市吉婆岛兰夏湾雄伟的石灰岩山脉之间，明洞与暗洞是历经数百万年地质变而成，蕴含着无尽的神秘之美。如今，这两处景点已成为吸引国内外游客的独特目的地。

明洞与暗洞位于吉婆群岛，紧密相邻，地处下龙湾与兰夏湾的交界区域。本报记者 功达 摄

明洞内宽敞，洞壁上悬挂着千姿百态的钟乳石，水面如镜，倒映岩石，仿佛进入另一个奇幻世界。游客可划皮划艇穿梭于洞内的各个角落，探索大自然的原始而神秘之美。



紧邻明洞的暗洞则呈现出截然不同的景象，它是一个不见天光的封闭洞穴。游客需借助手电筒才能探索洞内空间。黑暗笼罩四周，钟乳石上滴水声与岩壁回声交织，营造出神秘的氛围，激发着探险爱好者的好奇心，仿佛将游客穿越回地球的原始时代。



游客在明洞内的大型水潭边休憩。本报记者 功达

两个洞穴的共同特色是拥有丰富的海洋生态系统。清澈的水域下是众多海洋生物的家园。五彩斑斓的珊瑚礁、成群游弋的热带鱼构成了一个生机勃勃的水下世界。游客可参加潜水活动，在洞内欣赏海底美景。



明洞内是一个宽阔的湖泊，四周环绕着千姿百态的石灰岩山脉。本报记者 功达 摄 洞穴周边区域拥有清澈海水和洁白细腻的小沙滩，也是理想的休憩之所。游客也可露营，尽享清新空气，欣赏海湾壮丽的日落。

为了保护明洞与暗洞的原貌，当地政府重视自然生态保护工作。游客需遵守环保规定，不乱扔垃圾，不破坏钟乳石和海洋生物，旅游活动确保旅游发展与自然保护相结合。

明洞与暗洞不仅是迷人的旅游胜地，更是宝贵的地质遗产，印证了大自然奇妙的地质构造过程。每一次到访都是一次探索自然奇观的旅程，兰夏湾洞穴神秘之美给游客留下难以磨灭的印象。