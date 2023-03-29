新河 – 教育设备权威品牌

29/03/2023

近30年来，新河公司的教育设备与多代越南学生结缘，为国家经济社会发展奠定了基础。

历经30年建设和发展，新河已成为越南教育设备创意和新思路的标志。1995年，新河引进丹麦防眩工艺，生产第一批防眩黑板，快速占领全国教育设备市场。

新河推出移动磁性白板产品线，获得了实用新型专利证，很快成为越南最畅销的会议白板。产品采用Duratech技术，开创止震白板时代，无框白板也深受现代办公室室内设计师喜爱。

新河的AirFrame和Oval牌堪称办公室白板系统的“革命”，将办公室美化成人见人爱的美术馆。Easyboard和Kidmate牌白板适合家庭和儿童使用，是全国成千上万书店的热销产品。公司还推出了Mositech SS03滚动式白板，获得国家知识产权局的实用解决方案证书，现身63省市的大多数国际学校、双语学校和全部公立学校。

新河领先上市其他新产品，如墙贴白板，教室、走廊、体育健身房的多功能隔音板等。在教育家具领域，Kota、Maya、Inca牌现代灵活的桌椅已现身Vinschool国际双语学校、VinUni大学、CIS国际学校等一流学校。

新河是越南唯一的教育设备公司，设有研发中心为旗下5家子公司开发新产品，代销网络覆盖63省市。

出于支持大众有机会使用最优良最便利的教育设备的愿望，新河不断创新，招募人才，为国家教育领域效劳。

文/越南画报 草薇 图/清江 译/武蓉