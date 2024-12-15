数字时代的河内农业

15/12/2024







农业数字化转型不仅是为经济创造附加价值的技术应用，也是帮助农户接近和即时获取新知识、萌发新思维和新做法的方式。目前，河内是积极推动农业数字化转型的地方之一，许多合作社和企业大规模应用数字技术，生产优质农产品，确保食品安全并适应气候变化。

区块链、人工智能、数据管理、物联网、大数据、无人机等先进技术正在应用于农产品生产、加工和分销。借助智能设备，农民可方便且有效地管理他们的农场，只需使用智能手机即可远程灌溉、施肥和监测作物的生长。



Viet Gap蔬菜产区的天气气候测量系统。河内兴农中心供图

常信县清河农业生产和服务合作社社长裴氏清河女士表示，合作社拥有一万平方米的嫩苗菜种植面积，所有产品均按照有机标准生产。为了推广和销售产品，合作社注册了集成有关生产、收获、包装等信息的二维码，消费者只需扫码，即可获得完整的产品信息，不会与市场上销售的任何其他同类产品或品牌混淆。因此，合作社赢得了消费者的信任，每年向市场供应200多吨各种嫩苗菜。

彰美县广被农业合作社社长阮曰雄先生表示，为了节省费用和劳动力，2024 年春造，合作社使用了无人机播种近 400 公顷。整地机械化和无人机播种的应用带来诸多好处，水稻不仅生长良好、产量高，而且可降低成本，比传统生产方式价值高2-3倍。



河内怀德县大棚农业生产。本报记者 黄河 摄

河内市质量、加工和市场开发支局局长阮氏秋姮女士介绍，本市正在开展农林水产品可追溯系统（check.hanoi.gov.vn）。目前，该系统已为3533家农林水产品合作社、生产加工、初加工、包装单位提供指南和账号；颁发14050套符合食品安全标准的农林水产品追溯码。2024年，电商平台的农产品数量较上年增长30%。农林水产品生产经营企业已部署和应用数字营销，通过脸书、抖音、zalo等社交网络、网站和移动应用程序来推介产品和传播品牌，借此提高其知名度并吸引更多来自国内外市场的客户。

企业融入与发展中心的追溯码制作系统。本报记者 黄河 摄