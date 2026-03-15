政府总理范明政参加投票 选举第十六届国会代表和各级人民议会代表

15/03/2026

3月15日，越南全国近7900万选民迎来第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举日。7时整，越南政府总理范明政来到河内市西湖坊第21投票区，以选民身份依法行使投票权。

清晨的河内市西湖坊乐龙君街655号巷第21投票区洋溢着庄重而热烈的选举氛围。投票站内国旗高悬，横幅标语醒目，各项设施布置规范有序。来自春罗居民区第14、第20居民组以及富上居民区第14居民组的选民已早早聚集，准备投下自己的选票。

西湖坊选举委员会代表向范明政汇报了当地选举筹备情况。据介绍，该坊共有选民68603人，分布在68个居民小组、9个选举单位的27个投票区。

一周前，选民证已全部发放到位，国家人口数据库选民系统信息同步完成更新。第十六届国会代表候选人名单及简历摘要、河内市第十七届人民议会代表候选人名单、西湖坊第二届人民议会代表候选人名单已按规定向选民公示，并在各投票区公开张贴。

范明政对西湖坊特别是第21投票区的选举筹备工作表示肯定。他强调，要确保选举依法、民主、安全、有序进行，真正把此次选举办成全民大团结的盛会，选出德才兼备、能够代表人民意志和愿望的代表进入第十六届国会和2026—2031年任期各级人民议会。他要求该坊努力组织选民尽早完成投票，对行动不便或无法前往投票站的选民，要安排流动投票箱上门服务，同时在各投票站配备工作人员为选民提供必要的指导和协助。

在认真了解候选人情况后，范明政与夫人及中央和河内市有关领导、最年长和最年轻选民代表、各界选民代表一同走进投票区，依法行使公民权利。

