政府加快北南高速公路项目施工进度

03/08/2024

越共十三大已提出的目标，到2025年，全国高速公路里程达到3000公里，到2030年，全国高速公路里程达到5000公里。然而，需要完成的工作量很多，但时间剩下不多。政府总理范明政要求各部委、各地方积极主动落实所分配的任务，加快工程施工进度。

宣光-富寿高速公路正式完工。越通社记者 光强 摄

范总理指出，近期，全国上下正在有效地实现越共十三大确定的三大战略突破，其中包括基础设施，特别是交通基础设施，取得许多积极成效，给民众带来欢喜，创造新的发展空间，提高运输便利化水平，降低运输成本以及原料成本，提高商品竞争力等。

根据规划，北南高速公路东段从谅山省友谊关到金瓯省路段长2063公里。截至目前，已开通运营线路里程达1187公里，正在施工927公里。其中包括交通运输部于2023年1月1日启动的2021-2025年北南高速公路东段12个项目的729公里。

对于全长90公里的金瓯市至打梅（角地）路段，交通运输部目前正在审查，以提交总理纳入东部南北高速公路的规划。至于从芝陵至友谊口岸全长43公里的路段，谅山省人民委员会已完成投资手续，正在办理今年开工手续。



宜山-演州高速公路的一段路。越通社记者 辉雄 摄

近日，义安演州-河静跃滩和庆和甘林-平顺永好这两条高速公路通车投运，标志着2017-2020年阶段的北南高速公路11个分项目已完成。

实际上，在投资第一期项目后，要吸取的经验教训，但以国会、政府、交通运输部、投资者、承包商、顾问和项目管理部门的巨大决心，以及居民早日移交施工场地的支持，为该项目完成了大量工作，因此，将高速公路按期或提前完成。

交通运输部建设投资管理局副局长阮世明表示，以目前项目实施进展情况，北南高速公路东段项目将于2025年基本完工。



由于国会和政府允许在场地清理项目和材料开采方面实施特殊机制，同时实施步骤会缩短投资准备时间，从国会批准投资政策近一年后，12个分项目都开工建设。目前，移交施工场地占90%，剩下的没有多少了。

加快交通项目建设对公共投资资金支出（三大发展动力之一）起着举足轻重的作用；同时有助于创造新的发展空间、新城区、新旅游区等。一个国家要发展，就需要现代化的交通系统，特别是高速公路。这个观点在党、国家的文件中得到了具体体现。近日，政府总理还责成交通运输部同内务部联合制定500天竞赛计划，力争完成高速公路项目，旨在庆祝越共十四大。

越南政府副总理陈红河出席45 号公路 – 宜山高速公路和宜山-演州高速公路的竣工剪彩仪式。越通社记者 辉雄 摄