摄影世家的故事

30/03/2023

谈到摄影师武安庆，业内人士常说：金瓯-薄辽乃至整个九龙江三角洲都以他为豪。这位老前辈为该地区和越南的摄影事业做出了许多珍贵的贡献。

"因为有了党，我才能成为今天的记者和艺术家。党为我培养坚定的信念和强大的生命力" 已故摄影艺术家武安庆

欣赏他荣获2022年胡志明奖有关抗美时期越南妇女的影集，观众不禁百感交集，爱怜悲伤、钦佩敬慕之情油然而生，引发对越南民族及其巾帼英雄的自豪感。“她们是越南勃勃英姿的化身，无愧于胡伯伯送给她们的八个金字“英勇不屈、忠厚能干！”——已故武安庆影集的前言。

出身“摄影世家”的武氏金刚从小就“迷恋”相机，喜欢记录生活中的美好瞬间。因此，毕业后，她申请在《角地画报》供职，投身于喜爱的工作。

从那以后，省级、地区级、国家级和国际级的摄影比赛都有她的参赛作品，这证明了她的看法：“艺术没有早晚、强弱和老少之分。艺术需要的是纯洁的爱心、真正的迷恋和无限的奉献。”

我们从 武氏金刚的作品中感受到已故摄影艺术家武安庆和摄影艺术家邓英罗交叉重叠之间的风格。

得到岳父传授从业的宝贵经验和悉心指导，邓英罗女婿很快功成名就。在《角地画报》（1982）、《明海报》（1983）《薄辽报》（1997）供职期间，这位记者不辞辛劳，四处奔波，及时报道故乡的建设事业。他认为：“记者或艺术家想要成功必须独创一格，简而言之就是要有人气，并在作品中充分体现出来”。

由于大胆突破，他荣获许多摄影奖项，如1993年《复生的信号》夺得 九龙江三角洲摄影银奖，1995年写真照获明海省一等奖，《农民的照片》获得1996年九龙江三角洲摄影安慰奖、1995年斯里兰卡国际优秀奖等。目前他担任薄辽省越南摄影艺术家协会分会会长。

我们感受到摄影艺术家邓英罗的作品带有农村日常生活气息，已故摄影艺术家武安庆很高兴因为他选择了正确的方向，向他学习但很灵活而富有创造力。

摄影世家拥有“传火人”和“接火人”的故事，是越南摄影史上的奇葩。