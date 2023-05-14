携手保护湄公河水源

14/05/2023

面对气候变化的负面影响、环境污染、人口增长、水资源及相关资源滥施开发利用等的严重挑战，近日，湄公河委员会成员国柬埔寨、老挝、泰国、越南在老挝召开会议，一致同意更新合作，确保湄公河流域水源安全和可持续发展。

为了实现《2021-2030年湄公河流域发展战略》，会议就五项优先措施达成了协议：改善湄公河的生态功能，营造健康的环境和高效劳动生产的社区；改善水和相关资源的获取和利用，造福居民；提高发展生产活动的可持续性，以实现包容性经济增长；增强对气候和灾害风险的抵御能力，从全流域角度加强区域合作。

在会议上，各国分享了有关湄公河流域可持续发展和环境管理的有效解决方案。近年来，地处湄公河下游的越南继续是积极且负责任的成员，促进与湄公河委员会其他成员国及国际伙伴的合作，以提高湄公河水源及相关资源的利用效率，为国家特别是九龙江三角洲的社会经济发展做出贡献。

越南已兴建盖大-盖小水利工程和阮晋成运河涵洞，具有阻挡海水和涨潮、积蓄淡水的功能，为坚江、后江、朔庄、薄辽、金瓯、前江、隆安和同塔等省份的居民提供生活和生产用水。这些工程有助于主动应对气候变化，减少旱季自然灾害对生产的破坏，保障淡水供应，为促进社会经济发展创造条件，解决沿海水产养殖区与农业生产区之间的矛盾。

与此同时，越南对改造酸性土壤的有效解决方案进行了研究并向湄公河三角洲地区农民普及，务期提高农作物产量，加快推广稻虾轮作等养殖模式。这些措施的长远目标，在于帮助农民从经营农业生产转为农业经济的思维，打造特定品牌的高效产品。届时，当地将形成有机农业专种区，吸引各地游客前来参观、留宿，领略有机农业游的风韵。

保障湄公河流域水源安全和可持续发展是迫不及待的任务，因此沿岸国家之间乃至与其他伙伴之间的合作必须更新思路和发挥创造性，提高社区对决策的参与度，改革资源开发机制。

文/越南画报 图/越通社 译/武蓉