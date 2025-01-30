揭开会安门眼的秘密

30/01/2025

来到会安的游客，除了痴迷这座拥有400多年历史的古镇之美外，还对古屋上奇异而神秘的建筑细节感到好奇，那就是“门眼”，历来对它有多种解释，其中有的观点认为这是古代祭祀“门神”信仰的表现。



门眼是房屋正门框上两侧对称的装饰物。据会安文化遗产保护管理中心统计，全镇现有200多种不同样式的门眼，形状设计各有千秋，如圆形、八角形、六角形、方形、扁半球形等。每个门眼都由眼心和眼眶两个部分组成，眼心通常饰有黑白两仪、花蕊、篆书、福字、寿字等，眼眶饰有六瓣或八瓣菊花、菩提叶、八卦、回文、蛟龙、五只蝙蝠环绕福字等。



会安数百座古屋约有200多种样式不同的门眼。本报记者 清和 摄



对于会安的门眼现有多种不同的解释，许多研究者认为，门眼可能从17-18世纪中国人来到会安商港做生意时开始出现。

会安文化研究者冯晋东表示，装饰门眼是遵循万物有灵论祭祀门神习俗逐步演变的产物。祭祀门神的文化由来到会安定居经商的华人引入，依照风水易经的规则而变化多样，有的门眼按照屋主的生辰八字来设计。



许多外国游客对门眼感到很好奇。本报记者 清和摄

除了上述解释外，也有人认为，由于过去会安是一个繁华的商港，船只往来频繁，会安人模仿世界各地水上居民的习俗，在船头两侧画上眼睛，希望神明引导船只顺利度过风暴，从此，“门眼”也被用来装饰房屋，具有类似的含义。



会安古镇著名标志性建筑物来远桥的门眼。本报记者 清和 摄



会安大多数古屋都饰有门眼。本报记者 清和 摄

今日的会安有许多饰有门眼的古屋，如君胜、晋记、德安和位于陈富街87号的等，其中君胜是最美古屋之一，圆形的门眼呈菊花形，装饰着美丽的红彩带布。



除了祭祀门神习俗的解释外，也有人认为门眼源于昔日会安人画船眼的习俗。本报记者 清和 摄

历尽风雨沧桑和社会变迁，今天会安古镇仍然保留着怀河畔遗产都市的独特价值，其中包括独特的门眼信仰文化。