探索越南首家宇宙博物馆

坐落于河内和乐高科技园区的越南宇宙博物馆是全国首家以宇宙科学为主题的博物馆，正为公众打开一段生动而精彩的宇宙探索之旅。这里不仅利用先进技术再现天空奇观，还讲述了越南人征服太空的故事，从起步之初到如今掌握宇宙技术的历程。

越南宇宙博物馆坐落于河内和乐高科技园区，由越南科学技术翰林院下属越南宇宙中心负责运营。

博物馆总面积逾3000平方米，分为三个主要区域：室外展示区、室内展示区以及结合天文观测台的宇宙投影区。每个空间都经过精心设计，为参观者提供真实生动的体验。现代科技被广泛应用于重现彩虹、由数十亿颗恒星构成的银河等自然现象或通过3D投影系统与运动传感器在数字球体上投射地球与宇宙的影像。

游客将在此参与多项贴近且真实的宇宙探索体验。
这里不仅是模型或资料展示区，更是一段生动的探索之旅，使游客能够以最直观的方式接触天文学。
 
博物馆最引人注目的亮点之一是宇宙穹顶投影室，这里可再现蕴含奇妙天象的夜空。除了探索功能外，它也是全面保存和展示越南航天科技发展历程的中心——从封建时期的资料、胡志明主席会见苏联宇航员的影像、英雄范遵飞入太空的标志性成就到越南自主研发的卫星模型。
游客可在讲解员的演示下亲眼观看真空实验。
各项互动体验活动有助于激发儿童的探索热情。
 

越南天体物理与宇宙探索中心主任范玉碟副教授、博士表示：“我们在博物馆建设中应用数字化技术，为观众创造互动和生动的感受，同时确保科学的准确性”。他同时指出，建设团队面临最大的挑战在于平衡严谨科学要素与吸引力的呈现方式，使复杂概念变得通俗易懂。

越南宇宙博物馆不仅是展示空间，更肩负教育推广的重要使命。博物馆经常与国内外机构合作，以提高展览质量，并举办专家讲座，旨在向社区，尤其是年轻人传播对科学的热爱。

 
在首次参观体验中，陈仁宗高中学生阮辉勇兴奋地分享：“我探索了许多奇妙的事物，也更加理解宇宙中的各种现象”。在征服宇宙体验区，阮辉勇与同学们可以亲手组装并发射模拟火箭，或操控机器人探索火星，体验那些以前只能在电影中看到的场景。
现代光学天文台可拍摄星系、星云、双星系统，并可观测地球附近行星上的风暴及其表面活动。
越南宇宙博物馆不仅是向公众普及空间知识的场所，更是激发青年对科学、天文学与宇宙热爱的地方。

据越南宇宙中心副主任黎春辉博士介绍，博物馆的目标是“让宇宙科学更贴近大众， 让人们感受到现代科技不再遥不可及，而是与生活息息相关”。

因此，越南宇宙博物馆不仅是知识的宝库，更是激发探索精神与太空梦想的汇聚之地。

文/越南画报 银河 图/庆龙   译/明庄


