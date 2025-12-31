探索越南首家宇宙博物馆

坐落于河内和乐高科技园区的越南宇宙博物馆是全国首家以宇宙科学为主题的博物馆，正为公众打开一段生动而精彩的宇宙探索之旅。这里不仅利用先进技术再现天空奇观，还讲述了越南人征服太空的故事，从起步之初到如今掌握宇宙技术的历程。

博物馆总面积逾3000平方米，分为三个主要区域：室外展示区、室内展示区以及结合天文观测台的宇宙投影区。每个空间都经过精心设计，为参观者提供真实生动的体验。现代科技被广泛应用于重现彩虹、由数十亿颗恒星构成的银河等自然现象或通过3D投影系统与运动传感器在数字球体上投射地球与宇宙的影像。

越南天体物理与宇宙探索中心主任范玉碟副教授、博士表示：“我们在博物馆建设中应用数字化技术，为观众创造互动和生动的感受，同时确保科学的准确性”。他同时指出，建设团队面临最大的挑战在于平衡严谨科学要素与吸引力的呈现方式，使复杂概念变得通俗易懂。

越南宇宙博物馆不仅是展示空间，更肩负教育推广的重要使命。博物馆经常与国内外机构合作，以提高展览质量，并举办专家讲座，旨在向社区，尤其是年轻人传播对科学的热爱。

文/越南画报 银河 图/庆龙 译/明庄