探索越南传统医学博物馆

07/08/2023

位于胡志明市第十郡某条小街的越南传统医学博物馆收藏着数千件越南传统医学实物，成为喜欢探索越南传统医学的游客的落脚点。

位于胡志明市第十郡某条小街的越南传统医学博物馆收藏着数千件越南传统医学实物，成为喜欢探索越南传统医学的游客的落脚点。

从外表看，该馆占地只约600平方米，但走进室内，映入眼帘的是历史悠久的大量珍稀藏品。单就建材就很讲究，据悉屋柱和砖石都取自河内市被拆除的一间古屋运到到胡志明市，再现越南古屋的建筑模式。一砖一瓦一柱都由能工巧匠精心保护。

博物馆所收藏的从石器时代至今的3000多件传统医药珍贵实物中，有的铡刀、研槽等药材加工器具已有2500年的历史，有的铡刀来自慧静禅宗大师和海上懒翁黎有卓名医的故乡。

此外还有杵、臼、杆秤、印刷药方的刻板等，尤其是从河内市河东郡、广南省会安市、平阳省莱绍等各个地方收集到的煎药壶、煎药铫子。

博物馆的大厅中央摆着奉祀两位越南医学鼻祖慧静和黎有卓（海上懒翁）的供台，两边挂着彰显名医功德的朱漆贴金横匾对联。右侧是越南名医室，陈列着13-19世纪15位越南传统医学名医的15幅朱漆贴金画。

值得注意的是《越南百家医》木雕版，铭刻着12至20世纪为越南传统医学做出重大贡献的百位名医姓名。最为独特的是一幅镶贝画，描绘在河内市北药街、还剑湖古街区及胡志明市滨城市场、顺化古都等昔日经营传统医药的热闹繁华。