拔河——东南亚地区的遗产

17/02/2025

联合国教科文组织（UNESCO）将拔河仪式和游戏列入人类非物质文化遗产名录十年来，越南、柬埔寨、菲律宾等东南亚各国一直在努力保护和弘扬该遗产的价值，使其在当代社会焕发持久生命力。

拔河是一项历史悠久的社区活动，在东亚和东南亚的水稻农业国家中广泛存在。2015年，韩国、柬埔寨、菲律宾和越南四国的拔河仪式和游戏被 UNESCO 正式列入《人类非物质文化遗产名录》。

在越南，老街、永福、北宁和河内四个省市的拔河已被 UNESCO 列入名录。然而，越南文化遗产协会主席杜文柱副教授、博士表示，拔河仪式和游戏作为一项宝贵的文化遗产，遍布越南全国各地，不仅流行于京族，还现身于岱依族、热依族等各民族生活中，因地制宜，异彩纷呈，构成了文化多样性的生动画卷。拔河不仅是一项游戏或体育运动，更是一种承载着社区精神寄托、美好愿望的神圣仪式，每个国家每个地方都各有千秋。

在传统节日中，拔河游戏始终体现着集体精神、纪律性、团结力量以及奋勇争胜的意志，并能强健体魄，锻炼人们的坚韧、技巧和耐力，促进智力、品德、才能和技艺的全面发展。



为了加强遗产社区之间的联系和交流，2013年，越南与韩国在河内联合举办了拔河仪式和游戏展演活动，来自越南北宁、老街、永福、河内和韩国唐津市的近500名艺人和居民参与。

韩国艺人的精彩表演赢得了观众的热烈反响。值得一提的是，韩国的拔河绳主要以稻草秸秆为主料，并用竹子、树皮、尼龙纤维等材料加固。



文/越南画报 图/越通社 译/武蓉