拔河——东南亚地区的遗产

拔河——东南亚地区的遗产

联合国教科文组织（UNESCO）将拔河仪式和游戏列入人类非物质文化遗产名录十年来，越南、柬埔寨、菲律宾等东南亚各国一直在努力保护和弘扬该遗产的价值，使其在当代社会焕发持久生命力。

拔河是一项历史悠久的社区活动，在东亚和东南亚的水稻农业国家中广泛存在。2015年，韩国、柬埔寨、菲律宾和越南四国的拔河仪式和游戏被 UNESCO 正式列入《人类非物质文化遗产名录》。



拔河仪式和游戏不仅是越南的传统民间游戏，也是韩国、柬埔寨、菲律宾等国的文化瑰宝。因国而异，拔河仪式和游戏可在全国范围内或特定地区举行。例如，柬埔寨的洞里萨湖周边及世界遗产吴哥窟北部的水稻社区。菲律宾则在伊富高省洪端镇中心的哈帕、农古鲁南和巴昂地区举行，这里以由石壁隔开的广阔梯田而闻名。在韩国，几乎所有农业地区的村镇都会举办拔河仪式和游戏，尤其盛行于唐津、南海、密阳、宜宁、昌宁和三陟等广阔平坦的平原地区。
村队获胜的喜悦。图/越通社

 在越南，老街、永福、北宁和河内四个省市的拔河已被 UNESCO 列入名录。然而，越南文化遗产协会主席杜文柱副教授、博士表示，拔河仪式和游戏作为一项宝贵的文化遗产，遍布越南全国各地，不仅流行于京族，还现身于岱依族、热依族等各民族生活中，因地制宜，异彩纷呈，构成了文化多样性的生动画卷。拔河不仅是一项游戏或体育运动，更是一种承载着社区精神寄托、美好愿望的神圣仪式，每个国家每个地方都各有千秋。

在传统节日中，拔河游戏始终体现着集体精神、纪律性、团结力量以及奋勇争胜的意志，并能强健体魄，锻炼人们的坚韧、技巧和耐力，促进智力、品德、才能和技艺的全面发展。


拔河比赛规则简单，道具和场地要求不高。比赛双方人数均等，各持绳索一端，绳子中间系有红绸作为标记。当口令响起时，双方队员奋力拉拽，将红绸标记拉到己方者即为胜者。
2024年10月26日，在东盟-新德里委员会（ANDC）活动框架内，作为ANDC轮值主席国的印度尼西亚大使馆在印度总部举办ANDC体育与家庭日活动。图/越通社驻印度记者玉翠

 为了加强遗产社区之间的联系和交流，2013年，越南与韩国在河内联合举办了拔河仪式和游戏展演活动，来自越南北宁、老街、永福、河内和韩国唐津市的近500名艺人和居民参与。

韩国艺人的精彩表演赢得了观众的热烈反响。值得一提的是，韩国的拔河绳主要以稻草秸秆为主料，并用竹子、树皮、尼龙纤维等材料加固。

2024年6月22日，在美国纽约，东盟成员国和观察员国东帝汶常驻联合国代表团隆重举行2024年东盟家庭日。越南代表团主持本次活动的拔河比赛。图/越通社驻纽约记者光辉

“当拔河被UNESCO列入名录时，这一遗产不再仅仅是一个社区或越南的，而是世界遗产的一部分。因此，我们需要保护、弘扬它，加强国内各社区之间的联系，并进一步与其他拥有该遗产的国家建立联系”，杜文柱副教授、博士强调。

文/越南画报 图/越通社  译/武蓉


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