投资航空基础设施：扩投资 助发展

投资航空基础设施：扩投资 助发展

 

近年来，依托国家和私人的大力投资，越南航空基础设施不断升级、扩建和新建，但仍跟不上国家和国际的发展速度。日前，政府总理批准了《至2030年全国机场系统发展总体规划和2050年展望》，将其视为促进经济、发展旅游业和吸引投资的突破之一。

 

2011-2020年阶段，越南航空业增长率很高，年均为16-18%，被国际航空运输协会（IATA）评为东南亚航空增速最快，占居全球第5位。然而，航空运输的快速增长给机场基础设施带来了压力。

这期间，越南航空基础设施的设计容量为每年9500万人次，而实际上，在2019年新冠肺炎疫情之前的高峰期，越南机场的年度旅客吞吐量已达1.165亿人次（超过2000万人次），导致若干机场超载现象，尤其是新山一、内排、金兰和岘港机场。

目前，越南正在运营22个机场，其中21个由国企越南航空港总公司（ACV）管理和1个通过PPP投资模式运营的广宁省云屯机场。

 

 2023年，基础设施建设已成为三大突破之一，中型机A320、A321、波音737首次可以直接在奠边起降，对接长途航班飞往胡志明市和亚洲地区其他国家。富牌航站楼已落成，新山一T3航站楼和隆城国际机场已开工兴建。

实际证明，交通运输以及机场、港口对社会经济发展的作用显而易见。交通发达打开新发展空间，形成不少都市区、工业区、服务区、旅游区，土地资源得到有效利用。

政府总理指出，发展航空业既经济省时，又可连接全球，顺应世界合作发展的趋势。

塔式起重机服务于隆城机场航站楼项目。图/越通社
工程师检查隆城机场客运站楼的建设情况。图/越通社

 根据政府总理批准的《至2030年全国机场系统发展总体规划和2050年展望》，从现在到2030年，全国将有30个机场，到2050年提升到33个。该规划确定了优先投资新建或扩建的国家项目和重点项目，包括：隆城、新山一、内排、岘港、金兰、富国等重要国际机场。

到2030年，发展机场系统所需的投资金额约为420万亿越盾，来自国家预算资金、预算外资金和其他合法资金来源。

 
专家们认为扩大航空基础设施必须建立方便的法律程序和简单的行政手续，否则，不仅出行受阻，而且整个经济体也受阻，无法互联互通，不能发展旅游业，也不能招商引资。此外，还需进一步完善投资方式和行政改革，筛选能力充足、经验丰富、心血满腔的投资者，以提高为发展航空基础设施筹资的效率。
  •                                                                                  文/越南画报综合 图/越通社 译/武蓉

 


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