投资航空基础设施：扩投资 助发展

05/03/2024

近年来，依托国家和私人的大力投资，越南航空基础设施不断升级、扩建和新建，但仍跟不上国家和国际的发展速度。日前，政府总理批准了《至2030年全国机场系统发展总体规划和2050年展望》，将其视为促进经济、发展旅游业和吸引投资的突破之一。

2011-2020年阶段，越南航空业增长率很高，年均为16-18%，被国际航空运输协会（IATA）评为东南亚航空增速最快，占居全球第5位。然而，航空运输的快速增长给机场基础设施带来了压力。

这期间，越南航空基础设施的设计容量为每年9500万人次，而实际上，在2019年新冠肺炎疫情之前的高峰期，越南机场的年度旅客吞吐量已达1.165亿人次（超过2000万人次），导致若干机场超载现象，尤其是新山一、内排、金兰和岘港机场。

目前，越南正在运营22个机场，其中21个由国企越南航空港总公司（ACV）管理和1个通过PPP投资模式运营的广宁省云屯机场。

2023年，基础设施建设已成为三大突破之一，中型机A320、A321、波音737首次可以直接在奠边起降，对接长途航班飞往胡志明市和亚洲地区其他国家。富牌航站楼已落成，新山一T3航站楼和隆城国际机场已开工兴建。

实际证明，交通运输以及机场、港口对社会经济发展的作用显而易见。交通发达打开新发展空间，形成不少都市区、工业区、服务区、旅游区，土地资源得到有效利用。

政府总理指出，发展航空业既经济省时，又可连接全球，顺应世界合作发展的趋势。



根据政府总理批准的《至2030年全国机场系统发展总体规划和2050年展望》，从现在到2030年，全国将有30个机场，到2050年提升到33个。该规划确定了优先投资新建或扩建的国家项目和重点项目，包括：隆城、新山一、内排、岘港、金兰、富国等重要国际机场。

到2030年，发展机场系统所需的投资金额约为420万亿越盾，来自国家预算资金、预算外资金和其他合法资金来源。