托马斯·比尔哈特摄影师“重聚越南”

15/06/2023

托马斯1937 年出生于德国开姆尼茨，被公认为德意志民主共和国时代最杰出新闻摄影师之一。他所拍的照片为向世界反映越南战争（1965-1975 年）的恐怖做出了重要贡献。

在越南抗美救国战争最激烈的年代，从北到南无处不饱受美国炸弹的袭击。托马斯曾七次赴越，拍摄的照片刊登在许多摄影杂志，加上含有反战意味的注释：“睡衣飞行员”(1968)、“渴望和平的越南”(1973)、“河内—和平前的日子”（1973 年）和“越南人的面孔”（1978 年）。

战时的越南人自然而然地进入了托马斯的镜头，那是躲在防空洞的四个男孩、微笑的女游击队员、承载着儿童的三轮车、在河里洗澡的男孩，扛枪的越南士兵、战火摧残的街道等，折射出战争造成的艰难困苦，也体现了越南人民的乐观和坚强。

2023年重返越南，他年事已高，但与河内观众交流时，依然神采奕奕、精神抖擞，似乎提到越南，提到1965-1975年的河内历史性照片，他就会激动万分，他说：“从1967年到1975年战火弥漫的最黑暗期间，我来河内7次，城市被毁，民心惶恐。今天，再次回到河内，我看到了一个繁荣发展的城市，人们开朗、自信又热情好客” 。

他说，在越南拍摄的第一批照片中有一张令他印象最深。那是他首次来到河内时，美机空袭警报响起，街道上熙熙攘攘的人群突然消失，都躲进防空洞了。警报解除后，看见就近的防空洞盖板被推开，露出四个小孩的头部，他立即举机抓拍，眼珠又黑又大的四个天真烂漫儿童的照片成为了托马斯的历史性作品。

如今，越南战争结束已30多年，但托马斯对河内的深厚感情依然像对越南这个国度一样始终不渝。5月份在顺化举办的《重聚越南》摄影展，他会再来与越南朋友会晤。

2020年，雅南公司与越南歌德学院联合出版了名为《河内1967-1975》影集，并在河内展出。2023年，越南歌德学院在胡志明市举办托马斯摄影展，冠名“重聚越南”。

文/越南画报 碧云 图/庆龙 资料 译/武蓉