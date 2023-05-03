托夫·克雷布斯·兰格画家：两方水土一条心

03/05/2023

托夫·克雷布斯·兰格是丹麦著名画家，对越南情有独钟，连续10年往返越丹，旨在帮助越南打造一支为儿童创作漫画和插图的作家队伍。在她和丹麦驻越大使馆的支持下，越南儿童文学的作用和地位在生活中日益得到肯定。

兰格画家出于对越南儿童的热爱，绘制和出版《童话世界历险记》漫画。本报记者 功达 摄

兰格画家分享她2005 年首次来越的感受：“我从第一天起就爱上了这个国度。在越南的头五年，我和金童出版社同事们走访了偏远地区，到访的每一所学校，我都看到小朋友收到新书的喜悦”。

与兰格画家共同参加“越南-丹麦儿童文学合作”项目的金童出版社前总编辑黎氏日女士说：“很少有女性像兰格画家那样热爱小孩，她总是渴望为儿童带来生活的故事与和平世界的梦想”。

在项目开展过程中，兰格画家和金童出版社组织了8次活动，在各省市建立15个儿童创作俱乐部，金童出版社每年出版的图书超过30万册。历经10年，培养了34人的儿童读物和图画作家队伍，所创作品有100多件获奖。该项目是丹麦作家送给越南儿童的一份好礼。

兰格是将奇幻故事引入越南的画家，她与金童出版社的合作开创了儿童文学创作思维的变革，其中插图和文字创作是同等重要的组成部分。如今插图不仅仅是解释说明，也是儿童读物不可或缺的一部分。

作为越南儿童文学创作活动的评委，她是指导越南作家和画家创作技能的专家。她和年轻作家团队一起涉足越南许多地区，向作家和画家传授团队合作技巧，妙用插图创作孩子们喜爱的读物。已出版获奖的图书包括：《梦想的起源》、《旅行》、《睡不着的耳朵》、《最佳世界童话》、《家乡过新年》、《特别的礼物》、《为全世界打蝴蝶结》等。

金童出版社编辑明理女士从项目初期就受到兰格的指导，她说：“兰格画家为越南作家开辟了新方向，激发他们的创造性思维，通过读物培养孩子的阅读兴趣和爱心”。

2022年，适值越丹建交50周年之际，兰格向越南读者推出了《童话世界历险记》漫画。这本书帮助越南儿童对童话世界有了更清晰的认识，让善良走进心灵。丹麦驻越大使尼科莱·普瑞特兹分享：“我希望兰格画家的美丽画作和新颖视角的经典童话故事能够吸引孩子和大人，这是兰格画家送给越南读者的一份好礼”。

文/越南画报 碧云 图/陈功达 译/武蓉