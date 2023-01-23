打开西原旅游之门的“金钥匙”

23/01/2023

得西原拥有许多山丘、湖泊、瀑布、火山等雄伟壮丽的自然景观和丰富多样的物质和非物质文化遗产宝库，是发展生态旅游、文化旅游、洞穴森林探险、极限运动等旅游类型的巨大潜力。

游客乘坐电车探索多乐市。本报记者 清江 摄

神话般的西原



临高俯瞰的 得 农地质公园的喃卡火山口。本报记者 功达 摄

西原居民今日仍然保存着许多宝贵的物质和非物质文化遗产，如石琴、锣钲、龙屋、长屋、坟屋木像、庙会和民间文化等。值得一提的是西原锣钲文化曾经被联合国教科文组织列入口传文化杰作和人类非物质文化遗产名录。

越南民间文艺协会前主席、联合国教科文组织国际传统音乐学会（ICTM）常务委员苏玉青教授、科学博士说：“锣钲是连接人类、神灵与超自然力量世界的桥梁。历经世世代代，锣钲是西原地区每个人和几乎所有重大事件不可缺少的一部分”。

西原地区包括昆嵩、嘉莱、多乐、得农和林同等五省，总面积达54640.6平方公里（占全国的16.5%），位于越南-老挝-柬埔寨边境的三叉口，与中北部、中南部沿海和东南部地区接壤，是49个少数民族世代居住的地方，是经济、政治、文化、社会、国防、安全和对外等的重要战略地区。

西原地区包括昆嵩、嘉莱、多乐、得农和林同等五省，总面积达54640.6平方公里（占全国的16.5%），位于越南-老挝-柬埔寨边境的三叉口，与中北部、中南部沿海和东南部地区接壤，是49个少数民族世代居住的地方，是经济、政治、文化、社会、国防、安全和对外等的重要战略地区。

倾听山林的气息



喜爱西原的人常说：“到西原倾听山林的气息”。因为这里随时仿佛听到土地和水流的窃窃私语以及年代久远赞美史诗的回响。

1893年，法国医生兼探险家亚历山大·耶尔森（Alexandre Yersin， 1863-1943）发现朗边峰为日后号称旅游和度假天堂的大叻市的诞生奠定了基础。

喜爱西原的人常说：“到西原倾听山林的气息”。因为这里随时仿佛听到土地和水流的窃窃私语以及年代久远赞美史诗的回响。1893年，法国医生兼探险家亚历山大·耶尔森（Alexandre Yersin， 1863-1943）发现朗边峰为日后号称旅游和度假天堂的大叻市的诞生奠定了基础。

西原交通非常便利，有多乐省邦美蜀、林同省连姜、嘉莱省波来古等机场，公路系统连接广南、平定、富安、庆和等省及东南部多省。

西原拥有6个国家公园：昆嵩省的朱门雷（Chu Mom Ray）、嘉莱省的昆卡京（Kon Ka Kinh) 、多乐省的山岛 (Yok Đon）和朱杨新（Chu Yang Sin）、林同省的比杜婆山（Bidoup Nui Ba）、得农省的塔董；两个生物圈保护区：林同省的郎边高原和嘉莱省的昆何侬。借助多样化的森林生态系统，这里成为极限运动、野外自然探索爱好者的有趣地址。

西原有数百条河流、湖泊和瀑布，如达布拉河、帕戈河、斯雷博克河，林同省的泉林湖、丹吉呀-黄泉湖，多乐省的乐湖，嘉莱省的海湖，以及德瑞夫、德瑞努、莲侬、嘉隆、贞女、富强、琉璃、彭古尔、甘璃、巴仁等瀑布。这些壮观秀丽、原始美自然景观都会成为理想旅游点。

得农世界地质公园的玄武岩火山洞穴系长约10公里，有6000-7000年史前人类生活留下的痕迹，国际专家认为它比韩国旅游标志的济州岛万丈窟（Manjanggul）更加庞大更具吸引力。

西原地区的自然景观和独特的文化价值就是打开国家级区域旅游之门的“金钥匙”，正如中央政治局关于2030年西原地区发展方向及2045年愿景的决议所期望的。

外国游客在传统长屋随着艺人表演锣钲声跳舞。本报记者 功达 摄

文/越南画报 清和 图/功达 清和 清江 译/何芳