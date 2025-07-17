戈都族的山神林神祭礼

17/07/2025

承天顺化省的“塔嘉卡贡”和“塔嘉许”节是戈都族同胞最神圣的山神林神祭礼。





“塔嘉卡贡”和“塔嘉许”是戈都族人最重要的传统民间节日，通常每隔三至五年举行一次，或在村寨遭遇天灾、疫病、歉收等不利事件时举行。对戈都族人而言，这是一种信仰仪式，对掌管山林、河流的神灵赐予生命、丰收与平安心怀感激。同时，也祈求来年风调雨顺、村民安康、村寨富足幸福。

“塔嘉卡贡”与“塔嘉许”的仪式基本相同，其区别在于举行范围和祭祀对象。“塔嘉卡贡”在村广场举行，参与者众多，旨在感恩整个地区的守护神，特别是村庄保护神（Ca Neeh），其主要祭品为水牛或山羊以及其他传统物品。而“塔嘉许”则是较小规模的林神祭礼，一般在被视为神圣的森林或山头举行，祭品通常为山羊、猪和其他物品。尽管规模不同，两者均遵循传统仪式，包括：净化仪式、洁祭仪式、献祭品和供奉熟食仪式。

最后是供奉熟食仪式，将熟食献于神圣的巴拉高脚屋，村长在此向神灵祈愿，并将传统米饼“阿诺伊”抛向屋顶。若饼子卡在屋顶，便被视为神灵已应允，预示来年庄稼丰收、村民健康与幸福。

祭礼结束后，人们击鼓敲锣、吹奏竹笛、载歌载舞、共饮竿酒，沉浸于浓厚的民族文化氛围之中。

文图/越南画报 越强 译/嘉兴