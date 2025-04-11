怀念盛村年画

11/04/2025

奇友福艺人制作的2018年盛村民间年画风格的挂历作品。本报记者 清和 摄

过去，临近春节的日子里，顺化市的各个集市上都摆满了盛村年画。这是顺化市赖恩村著名的祭拜画。因此，一提到盛村年画，顺化人就会迫不及待地想起春节。

盛村年画是顺化历史悠久的民间绘画，过去可与北方著名的行鼓画和东胡画相媲美。盛村的字名称为赖恩村，位于郊区、香江沿岸、与包荣古街相对，距顺化市中心向北约十公里。除了绘画，该村还以著名的迎春摔跤比赛而闻名，通常称之为盛村摔跤比赛。

盛村年画。本报记者 清和 摄

盛村年画是一种民间绘画，以祭祀类绘画而闻名，例如描绘一位骑着大象、有侍女拿着大扇子的女神画，灶神画，在纸制或冥币衣服上绘制、用于焚烧给死者的画作等。除了祭拜画外，盛村年画还有其他类型，如动物画、物品画等。

盛村年画内容简单，通俗易懂，贴近生活，线条朴实，色彩鲜艳。本报记者 清和 摄

盛村年画与北方著名的行鼓画和东胡画相媲美。本报记者 清和 摄

盛村年画制作业也经历了许多波折。在战乱时期，生活困难，年画的需求减少，因此这项技艺也逐渐衰落。1975年后，盛村年画曾一度被禁止，理由是其被视为迷信产物，这使得本已衰落的年画制作雪上加霜，甚至一度濒临消失。

在表现方式上，人们将墨汁涂在木刻版上，然后印在株纸上，晾干后再上色。本报记者 清和 摄

后来，随着经济开放和观念的转变，盛村年画获得了复兴的机会，但已无法恢复往日盛景。如今，盛村从事年画制作的人已不多，所幸还有奇友福艺人仍在孜孜不倦地坚守着这门手艺。尽管年事已高，他仍恢复和保护传统技艺，同时不断发展新的年画类型，以满足当代人的审美需求。

奇友福艺人与喜爱年画的朋友们。本报记者 清和 摄