彼得·强·富兰克林 回归故土，诉说家乡的味道

03/07/2026

走过世界多个美食之都后，主厨彼得·强·富兰克林回到越南并不仅仅是为了开设一家餐厅，而是希望通过味觉的语言讲述故乡的故事。对他而言，每一道传统美食都承载着记忆与文化价值，且完全可与全球顶级美食媲美。

走过世界多个美食之都后，主厨彼得·强·富兰克林回到越南并不仅仅是为了开设一家餐厅，而是希望通过味觉的语言讲述故乡的故事。对他而言，每一道传统美食都承载着记忆与文化价值，且完全可与全球顶级美食媲美。 彼得·强·富兰克林出生于林同省大叻市，在美国长大，曾在纽约、伦敦、中国香港、曼谷等世界大都市生活和工作，拥有深厚的多元文化背景。他毕业于美国耶鲁大学金融专业，之后赴法国蓝带国际学院深造烹饪艺术。最终，他选择离开熟悉的职业道路，追随对烹饪的热爱，并通过美食寻回自己的越南文化根源。

2017年，他回到胡志明市，并在尊室淡市场区的一栋老房子里实现自己的梦想。吃遍西贡餐厅由此诞生，成为现代烹饪技艺与越南记忆交汇的空间。

主厨彼得的理念并非为了与众不同而刻意创新，而是以更精致的方式重塑传统菜肴。



他的理念并非为了与众不同而刻意创新，而是以更精致的方式重塑传统菜肴。他曾分享道，在多元文化环境中生活的经历赋予了他一种“双重视角”，既是越南文化的亲历者，又是旁观者。正是这种距离感，使他能够以好奇和尊重的态度重新审视那些熟悉的家乡味道。

在吃遍西贡，红烧肉、蚬仔饭、越式法棍和金瓯螃蟹等原本朴实的菜肴通过现代烹饪技法得以重新演绎，同时依然保留着原汁原味的精髓。每一道菜不仅追求味觉体验，更成为讲述越南风土人情与记忆的故事载体。

主厨彼得在 Pot Au Phở 2.0餐厅与食客交流。人物供图

不止于此，彼得继续通过Pot Au Phở 2.0项目拓展对越南美食的探索之旅。在这一项目中，他选择以越南河粉作为传统与当代烹饪技艺对话的起点。在仅设14个座位的空间里，食客品尝的不仅是一碗常见的河粉，更是一件被重新诠释的精致美食作品，它既保留了河粉的精神内涵，也延续了越南文化的深厚底蕴。作为他今年最重要的个人项目，Pot Au Phở 2.0体现了他对传统河粉进行解构与提升的愿景，用当代创新的语言将这道越南标志性美食带入高级餐饮的殿堂。

尽管取得了诸多国际成就，他的创作灵感却源自生活中的平凡瞬间：一杯街头咖啡、一次穿行于老市场的散步，或是在纵贯越南各地旅行中品尝到的一道地方美食。

他表示：“我回到越南不是为了追寻往日时光。我归来是为了重新探索故乡，并向世界诉说：越南美食之所以令人难忘不仅因为其独特风味，更因为每一道菜肴背后都珍藏着深厚的文化故事”。

文/越南画报 山义 图/阮伦 人物供图





