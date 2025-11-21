彰显越南在东盟的地位与作用

21/11/2025

2025年10月26日至28日，应马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣的邀请，越南政府总理范明政率领越南高级代表团出席在吉隆坡举行的第47届东盟峰会及系列相关会议。通过一系列项务实而高效的活动，此访传递出一个明确信息：越南是一个主动、创新且负责任的成员国，正与各国携手建设一个团结、稳定、自强与可持续发展的东盟共同体。

作为东盟年度最大规模的系列活动，第47届东盟峰会及相关会议汇聚了来自东盟各国及中国、美国、日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰、加拿大等伙伴国的近30位国家元首和政府首脑以及联合国、欧盟、国际货币基金组织等国际组织的代表。各国领导人讨论了多项地区和全球问题，通过并采纳了近70份合作文件，旨在具体落实《东盟共同体愿景2045》。值得注意的是，东盟正式接纳东帝汶为第11个成员国；泰柬签署和平联合声明，结束了边境冲突。

适逢越南加入东盟30周年，范明政总理在短短3天内密集参与近50场双边与多边活动，包括近30场会议和相关活动。他分享了越南的发展愿景与战略，提出了多项区域合作倡议，并强调“包容与可持续”是东盟的战略选择与发展方向，其力量源于三大根基：团结统一的力量、充满活力与自立自强的内部联结、以及创新与创造的推动力。

范明政总理出席了所有东盟与伙伴国的高级别会议并发言。在东盟-美国峰会上，他提出了四大合作方向：促进经济、贸易和投资互联互通；深化数字化转型、创新和能源安全合作；加强网络安全和打击跨国犯罪；以及加强合作，维护地区和平、安全与稳定。

在东盟-中国峰会上，范明政总理秉持“团结为力、合作共赢、对话增信”精神，提出三大战略方向：推动智能、包容、可持续的互联互通；加强创新合作、培育增长新动能；增进战略互信，维护地区和平稳定，致力于将东海建设为和平、合作与繁荣之海。



在与日本、印度和新西兰的会议上，范明政总理强调了在经济、教育、卫生、环境、绿色发展和人文交流方面的合作重点。他的倡议和发言受到各国的高度评价，助推了东盟内部合作及对外伙伴关系的拓展。马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣申明，越南是扮演重要角色的成员国，其经济增长令人瞩目，双边关系日益向好。

会议期间，范明政总理会见了近30位国家和国际组织领导人，包括中国国务院总理、美国总统、日本首相、韩国总统、巴西总统、澳大利亚总理、新西兰总理、加拿大总理、欧洲理事会主席及国际货币基金组织总裁等。

各场会晤均聚焦务实的双边合作。在会见美国总统时，政府总理建议美方承认越南的市场经济地位，将其移出战略出口管制名单D1、D3，并推动签署互惠贸易协定。

在会见中国总理时，他建议加快推进铁路合作项目落地。会见欧洲理事会主席时，范明政总理敦促欧盟早日解除对越南水产品的IUU“黄牌”警告，充分落实《越南—欧盟自贸协定》，并推动成员国批准《越南—欧盟投资保护协定》。

范明政总理与韩国、印尼、新加坡领导人会谈时，商定加快落实越共中央总书记苏林近期访问成果。与俄罗斯副总理会谈时，他建议加快谈判并签署宁顺1号核电厂建设协议。

值得一提的是，会议期间，越南与美国发表《越南与美国关于公平、平衡的对等贸易协定框架的联合声明》；越南与新加坡公布关于落实越新全面战略伙伴关系的行动计划。

外交部长黎怀忠表示，各国、各组织和伙伴方领导人高度评价越南的经济社会发展成就和日益提升的国际地位，特别是其独立、自主、和平与合作的外交路线。通过各场会晤，范明政总理与各方领导人就新时期合作方向达成共识，符合各方发展需求。越南代表团为第47届东盟峰会的圆满成功作出了积极而有效的贡献，推动建设一个团结、自强的东盟共同体，致力于地区乃至世界的和平、稳定与可持续发展。

报道/越通社 译/小武