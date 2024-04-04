弱势儿童的绿芽班

04/04/2024

出于对孩子的关爱，张红儿老师在坚江省石迪市创办了绿芽儿童班，专门照顾和教育弱势儿童。她希望与其家属一同带领孩子们一步步走向正常生活。 专门照顾和教育弱势儿童的绿芽儿童班。本报记者 阮伦 摄 为了实现这一目标，前提是张红儿对弱势儿童抱有无尽的爱心。通过两位视障朋友，她了解到视障人在生活中的障碍以及对学习的渴望和追求上进的意志。



于是她决定开办绿芽儿童班，收容30多名年龄、体态、性格各异的弱势儿童。张老师表示：“我们希望能帮助这些发育迟缓、语言障碍、自闭症、言语迟钝的儿童一步步正常发展”。这对张老师及其同事们是巨大的挑战。

一次上网搜索资料，张老师发现清鸾武师在胡志明市开办的合气道体育训练班，冠名“爱心世界”。训练课程是合气道武功和拳击，她便报名学习并应用在绿芽班，教儿童们攻守、翻滚、擒摔等基本功，同时依他们的爱好组织足球、网球、游泳等活动。



张老师细心指导儿童们。本报记者 阮伦 摄

青鸾武师说：“张老师坚持不懈地辛勤学习基本功，沥尽心血教给弱势儿童，足以表明她对他们充满爱心和不惜奉献。对我来说，绿芽班就是‘爱心世界’合气道班在坚江省的分支。”

自成立以来的8年中，该班已帮助20多名弱势儿童融入社区。其余的儿童释放了融入社会的积极信号，变得开放活泼，逐步懂得控制自己的行为，有的学会了自己喜爱的体育运动，从而增强其社交互动能力，正常发展。