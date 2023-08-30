建设一个自强与灵活的东盟共同体

30/08/2023

在印度尼西亚首都雅加达开幕的第 56 届东盟外长会议（ AMM-56 ）集中 讨论了东盟共同体建设进程和落实东盟的印太愿景、对外关系和地区架构等问题。

为了面向“东盟要旨：增长的核心”，AMM-56会议确认了东盟在本地区所有进程中的核心作用，从增长、经济发展、改变工作方式、如何落实东盟的决策到参与解决地区和国际问题的方式等。

东盟有望成为增长、吸引投资和资源服务发展的核心。东盟仍然是一个亮点，预计 2023 年将实现 4.7% 的正增长。与全球经济总体情况相比，东盟在国内消费、出口、服务业复苏等方面依然保持增长势头。

在AMM 56会议框架下，东盟外交部长与东盟政府间人权委员会（AICHR）代表举行了年度对话。图:越通社发

为了实现上述期望，各国外长一致同意进一步增强东盟在面临各种机遇和挑战背景下的韧性和适应性。在动荡的战略环境中，东盟的团结和核心地位需要进一步得到肯定。东盟应牵头塑造开放、透明、包容、基于规则的地区架构，并在伙伴国的积极参与和负责任的贡献下，助力本地区的和平、稳定与繁荣。

金融稳定、供应链弹性、数字医疗、能源安全、粮食安全等领域的合作继续通过东盟专门渠道推进，为提高东盟有效应对挑战和灵活应变能力做出贡献。

此外，AMM-56会议还同意推动有效落实东盟的印太愿景，鼓励合作伙伴与东盟在互联互通、航海、可持续发展、经济等优先领域开展具体实质性合作，支持东盟建立共同体，有利于地区和平、稳定和繁荣。

越南外交部部长裴青山认为，在世界形势复杂多变和不可预测的背景下，东盟同时面临来自内部和外部的挑战是不可避免的。然而，经过过去56年的磨练，东盟有足够的理由为一个团结、强大的东盟共同体感到自豪和自信。

东盟高官会（SOM ASEAN）越南代表团代理团长武胡大使表示，东海成为了参与国共同讨论的主题。会议上，各国均对《东海行为准则》（COC）制定工作所取得的进步给予认可，并认为这是一个可喜的信号，在此基础上树立互信，促进预防性外交，协调各种关系和利益，确保地区和平与稳定等。

为了让东盟真正成为地区和全球的增长核心和动力，2023东盟轮值主席国印度尼西亚建议东盟优先经济一体化、包容性合作和有效开展《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），确保粮食安全，能源韧性和金融稳定。

文/越南画报 图/越通社 译/明明