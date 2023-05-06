康斯坦萨·阿鲁卡眼中的越南祭祖习俗

06/05/2023

葡萄牙艺术家、文化研究者康斯坦萨·阿鲁卡出版的《越南祭祖习俗图鉴》体现了对越南人奉祀祖先信仰的新视角。

2019年，她来越体验生活并搜集资料，参观文庙、美术博物馆、民族博物馆。随后前往盛产冥器的北宁、顺化两省逗留较长时间，与当地居民打交道，首次接触越南祭祖礼仪和民俗，了解冥器产销情况。她把所见所闻记录下来，作为绘画素材。实地考察给她带来了灵感和兴趣。在越南的6个月中，她同居民广泛接触交流，画了许多草图。她说：“越南人有祭祀祖先并焚烧冥器以示感恩的传统”。

在葡萄牙科技基金会（FCT）的资助下，阿鲁卡女士同葡萄牙里斯本新大学、人类学研究中心和越南国家文化艺术研究院合作，启动了2021—2025年《反映越南祭祖习俗的集体绘画》项目。





在河内期间，她与 Heritage Space 咖啡书店合作举办讲习班，教导青年学员绘画描述河内人的生活。她和学员们来到和木市场，观察集市的活动绘成图画。她的研究项目对越南人民是一份献礼，也是向国际朋友推介越南文化的行动。

阿鲁卡的活动为加深越南-葡萄牙的文化交流做出了贡献。她通过图画，以最动人、最真实的方式展现了越南祭祖习俗之美，帮助国际友人了解越南文化。

康斯坦萨·阿鲁卡出生于1976年，拥有人种学和视觉文化硕士学位。2017 年至 2020 年，她完成了越南版画和海报研究课题。2022 年，她在伦敦大学亚非学院就读越语启蒙课程。

文/越南画报 碧云 图/清江 资料 译/武容