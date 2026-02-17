广富球：守护越南年味之地

17/02/2026

距河内市中心30多公里，具有百多年历史的河内市应天乡广富球村以传统制香业闻名，正坚韧地守护传统，并与首都文化产业的发展律动共鸣。

在丙午年春节临近、春色悄然敲响北方农村大门之际，广富球村迎来了年中最繁忙的时刻。踏入村庄，游客便能感受到沉香、肉桂、大茴香散发出的淡淡幽香——这是每个春节与越南人精神生活紧密相连的熟悉味道。

作为村里第四代制香传人，梅女士分享：“要做出完美的香，工匠仍需依靠祖传的匠心与经验，尤其是在挑选沉香、肉桂、大茴香等原材料时，必须确保天然香气和安全性。现代机械减轻了劳作强度并提高了产量，使产品更加均匀美观，但本行的精神内核始终在于工匠的心灵手巧和耐心细致”。

凭借传统制香业，当地数千名劳动者拥有了稳定的工作，日收入达 30 万至 50 万越盾。 本报记者 阮友通 摄

色彩鲜艳的香束被村民们精心摆放造型，吸引游客前来拍照打卡。 阮友通 摄

得益于大胆投入技术，广富球的劳动生产率显著提升，居民收入趋于稳定，每日约50万-70万越盾。这种灵活的适应性表明，传统工艺村在时代潮流主动寻求创新以谋求生存与发展的方式。

近年来，广富球还以独特的视觉魅力给游客留下了深刻印象。不仅采用天然草本制作的安全产品，村里的道路、晒场已变成了绚丽多彩的“大画作”。一朵朵深红的香签被巧妙地摆成“S”字形越南地图、国旗或各种生动的形状，营造出既传统又现代的打卡空间。

广富球香品目前现身中国、印度、马来西亚及英国等国家。与此同时，工艺村旅游为地方带来了“双重利益”：既发展了经济，又为保护传统文化价值作出了贡献。

晾晒香芯的工序。 阮友通 摄