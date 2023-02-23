广富球制香村

23/02/2023

来到河内应和县广富球制香村，游客可以拍到很多独特的照片，并有机会了解百年传统工艺村人忙碌的生活。

每天，广富球制香村吸引国内外游客达数百个人次。本报记者 庆龙 摄

以前，制香业主要出现在富良上村，后来逐渐传到道秀村和求宝两村，过一段时间，整个广富球乡成为了河内市郊最著名的制香村之一。如今，游览此地，人们很容易见到昔日北部平原乡村美景的印迹，也感受到其现代化的走向。

游客可以倾听当地人讲述制香流程。烧香祭拜是对天地神灵及先人的心灵寄托，所以制香人要慎重选择香签竹材。劈削香签过去全用手工，现在都用机器了。

村里某家将一扎扎香签摆成各种图像，为游客拍照服务。本报记者 功达 摄

在晴天来到该乡，晒香签的景象吸人眼球。在院子里或者空地上到处晒满一扎扎香签，看似一朵朵深红的巨花，呈现一幅灿烂的图画。

广富球出产的柱香也是身黄脚红—东方文化代表吉祥之意。因此，这里多年来一直是国内外摄影师拍摄取景之地。不少作品已获得大奖。

将香签摆成吸人眼球的图像。本报记者 庆龙 摄

村里一片热闹的劳动场面。本报记者 庆龙 摄

今天，广富球的传统制香业不断蓬勃发展，弘扬悠久的香道文化之灵魂，成为游客不可错过的景点。

广富球制香村展现了北部平原乡村文化的一道美丽风景线。

游客前来广富球制香村参观并拍照留念。本报记者 功达 摄

近年来，广富球制香村成为吸引游客亲来参观拍照的旅游点。本报记者 功达 摄

从河内市中心去广富球村，游客可以骑摩托车或坐公交车。骑摩托，请走21B号国道和429号省路。也可乘坐吉灵-河东高程铁路线电车，到终点站安义，转乘91号公交车去目的地。

文图/越南画报 庆龙&功达 译/明明

