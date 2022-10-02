帮扶少数民族妇女改善生活

02/10/2022

显著成就



越南为促进性别平等和赋予妇女权力制定了必要的法律机制，包括促进少数民族地区性别平等的政策；2006年的《性别平等法》；2015-2025 年阶段减少少数民族早婚和近亲结婚项目、少数民族地区的具体政策，2018-2025年阶段支持少数民族地区性别平等项目、2021-2030年阶段少数民族地区和山区经济社会发展目标计划等少数民族地区的具体政策。2021年10月14日，越南政府常务副总理范平明近日签发了第1719号决议，批准2021-2030年阶段少数民族地区和山区经济社会发展国家目标计划， 分成两期，自2021至2025年为计划一期。

《2015-2019 年越南各民族男女性别数据报告》和《政策摘要：越南少数民族地区性别问题报告》中显示出越南少数民族和山区在实现性别平等方面所取得的突出成就。

少数民族早婚率下降4.7%；互联网（Wifi、光纤电缆或3G）接入少数民族用户从 2015 年的 6.5% 增加到 2019 年的 61.3%增加了9.4 倍；2018年少数民族月均收入是2014年的1.8倍；少数民族居民女性月均收入高于男性的。

2015-2019年适龄少数民族儿童入学率增长15.2%；少数民族参保率达到93.5%，其中男女无差别。

少数民族妇女发展经济

近年来，各级党委和各省市政府提出照顾及保护女职工权利和利益的计划和提案表示特别重视发挥少数民族妇女的角色。

各省市政府为妇女就业创造良好环境和条件，通过技能培训提高女职工的业务技能。目前，越来越多少数民族妇女满足工作需求。

目前，少数民族妇女不仅克服社会障碍、享有同男子平等的权利，而且还参加在社会各领域的许多活动。具体而言，在教育培训领域，少数民族学生越来越多，男女生比例差别不大。少数民族妇女接受职业培训，享受医疗保健。在经济和政治领域，妇女的地位日益提高。妇女参政议政比例日益增加证明了党和国家对妇女的重视和关于妇女的发展政策起着重要作用。

对“2018-2025 年阶段支持少数民族地区的性别平等活动”项目实施的效果进行分析评价，越南民族事务委员会副主任黄氏幸表示，这些项目为提高少数民族妇女的社会地位做出贡献。