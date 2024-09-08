帮助越南初创企业的默默践行者

08/09/2024

安阮出生于1977年，是一位美籍越南企业家。从16岁起就离开祖国，在商场上获得成功后，他带着满腔热血归国，帮助初创企业。

年轻人正在聆听安阮先生的分享。本报记者 清江 摄

在一次研讨会上，我们遇见安阮。研讨会吸引了众多越南创业的年轻企业家，安阮热情四射地分享了数字经济时代的商业模式。他帮助越南初创企业逐步建立完整且具有战略意义的商业模式，以全球化的思维管理企业。

安阮出生于多乐省，16岁来到美国。刚踏上美国时，他感到很陌生，也很难融入美国生活。他必须比同龄人更加努力辛勤学习和工作，才能掌握外语，自力更生，在异国他乡迅速成长。在加州大学戴维斯分校获得学士学位后，28岁获得加州州立大学东湾分校的工商管理硕士学位。

通过自己的不懈努力，安阮在加利福尼亚开设了餐厅链锁店，从此，他踏足商场，希望能将越南本土文化融入到美国饮食文化中。

他是 4 家餐厅的CEO，这些餐厅包括经营河粉的 Gao Fresh Noodles餐厅，经营越南传统美食的南方越南餐厅，经营越南面包与河粉的Sate Viet Grills&Banh Mi餐厅，以及Q-Time Restaurant西餐厅。此外，他还是亚特兰大美容美发学院旗下12所美发和美容学校连锁店的CEO。

在美国取得的成功所斩获的收入和地位，并不是他的目的。他想做的更有意义的事情是与自己的家乡建立联系，帮助越南年轻人创业。2022年，他在美国创立了 Superx Academy（越南企业家培训学院）。这是世界级企业家的汇聚点，在这所学院，他亲自设置课程和授课，指导新企业如何管理，步步升高。

2023 年，他在越南开设 Superx学院，帮助越南企业发展壮大，为企业品牌走向世界奠定基础。SuperX学院提供课程和举办研讨会，以培养企业家的技能。他把自己赖以登峰造极的世界上最先进课程和工具翻译成越文，供中小型企业家阅读，了解自身的优缺点，找到合适的学习路径，朝着建立百年企业的目标前进。



安阮是一位热情洋溢的演讲家，也是获得INIFAC引导大师认证（CMF）的唯一越南人。他表示：“我们是教育平等和繁荣的推动者，尤其是在越南，每个参加SuperX学院课程的企业家都将获得成长”。

现在，SuperX学院正在努力通过世界一流的教育平台，帮助越南企业家差异化，从普通人变成杰出企业家。这是安阮对自己家乡和越南初创企业的期望。为了这个心仪的目标，他付出了大量精力和时间。

此外，他还将SuperX学院培训课程带到印尼、新加坡和中国等许多国家。 年轻企业家的成长及其企业的壮大是激励安阮和 SuperX学院阔步前进的动力。

文图/越南画报 碧云 图/清江 译/武蓉