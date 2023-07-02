巴天族跳火节

02/07/2023

巴天族跳火节展现人们对神灵、超自然势力和人类非凡力量的信念以克服生活中的任何困难。

巴天族认为举办跳火节是为了感恩天地神灵赐予风调雨顺，五谷丰登，驱邪除灾，篝火可以驱散冬天严酷的寒冷，给人们带来温暖。这是一种传统文化活动，弘扬族人征服自然，谋求生存发展的力量。



跳火活动前，巫师拜请神灵参会。本报记者 邓金芳 摄

跳火节通常在农历 正月16日举行，地点在公共院场。先在日落前祭拜神灵二三小时，晚上跳火约一小时。祭礼期间，巫师祈祷，敬请神灵参与节庆，附在青年人身上，赋予他们超凡力量在篝火上安然跳舞。

礼毕，观众围在熊熊燃烧的篝火旁，巫师坐在凳上，手拿铁棍敲击长铁条，激励小伙子们跳进火堆，空手赤脚拨火踩火，结果火息人安，没有任何创伤。



跳火人反复多次跳火，直至火残为止。本报记者 邓金芳 摄

参加跳火的符文贵分享：“跳进火堆时，我紧闭双眼，全身发冷颤抖，不知不觉 ，似乎一味听从圣灵的指引冲向火堆，感到热气才立马逃离。等身体发冷颤抖我再跳进去，反复多次，到火残为止。跑到火堆外我看见观众都像小孩子似的，小不点儿。”

跳火人符文贵讲述跳进火堆的感受。本报记者 邓金芳 摄

巴田族年度跳火节旨在弘扬民族的传统文化，吸引游客，助力旅游业发展。

巴田族人口8000多人，主要聚居河江省北光、广平两县，宣光省沾化、安山、临平三县。他们相信万物有灵。文化生活丰富多彩，有多种神话传说故事，民歌曲调，舞蹈和乐器（竹笛、芦笙、戴瑞琴也称木琴）。