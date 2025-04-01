川木县发挥海洋旅游优势

川木县发挥海洋旅游优势

巴地头顿省川木县拥有长达32公里的美丽海岸线，一侧是宁静的渔村和诗意的海景，还有众多高档度假村以及绵延的白沙滩；另一侧则是缓缓的沙丘和郁郁葱葱的原始防护林，植被种类繁多。川木的海洋旅游如一幅秀丽的画卷，吸引着四面八方的游客。

宽敞通畅的沿海路、诗意如画的景观，川木的海洋旅游如一幅秀丽的画卷，吸引着四面八方的游客。
后川、湖谷、后川高尔夫球场以及自然平洲温泉，构成了当地旅游地图上丰富多样的“山海”旅游画卷。 

川木县拥有许多著名的美丽海滩，如后川、湖谷、奔泺、乌溪等，以及自然平洲温泉、平洲-福保自然保护区，构成了当地旅游地图上丰富多样的“山海”旅游画卷。 

游客到访的第一印象是32公里长、宽敞通畅的沿海路，连接着该县的富顺乡、朋荣乡、蓬庄乡和平洲乡。后川海滩、平洲海滩和湖谷海滩拥有清澈的海水和金色点缀的白沙滩，以及建筑现代的高端度假村。 

后川美利亚海滩度假酒店（Melia Hồ Tràm Beach Resort）。 
后川海滩精品水疗度假村的古老建筑和带有越南文化价值吸引了众多国内外游客。

川木县的半沙漠沙丘因炎热沙地而寸草不生，但自2014年以来，这片164公顷的土地被后川高尔夫球场（The Bluffs Hồ Tràm Strip）绿化了。如今，后川有设计优雅、近亲自然、娱乐和休闲形式多样的许多五星级度假村，满足游客的需求。

目前，川木县的公共海滩已得到规划，拥有干净整洁的景观，配备公共卫生间、公园、绿化系统和完善照明设施，以最佳地满足当地居民和游客的游玩和海浴需求。在后川海滩，游客可以在夜晚漫步，感受凉爽的海风，并在海鲜夜市品尝当地新鲜的美味佳肴，也是海滨旅游的有趣体验之一。  

平洲-福宝自然保护区是越南仅存的较为完整的沿海原始森林。

此外，川木还有占地11293公顷的平洲-福保原始森林，有丰富的原生植物覆盖，以及伴随起伏的沙丘，开发了森林和海洋原生态旅游的多种服务。    

根据川木县关于2024年第一季度经济社会任务完成情况的报告：川木县共接待国内外游客超过70万人次，同比增长9%；旅游收入近8000亿越盾，同比增长4%；全县财政收入总额接近2000亿越盾，为2023年同期的156%；财政支出总额超过4200亿越盾。县内的政治安全和社会秩序得以保障。

/越南画报 山义 明明   图/阮伦 资料


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