川木县发挥海洋旅游优势

01/04/2025

巴地头顿省川木县拥有长达32公里的美丽海岸线，一侧是宁静的渔村和诗意的海景，还有众多高档度假村以及绵延的白沙滩；另一侧则是缓缓的沙丘和郁郁葱葱的原始防护林，植被种类繁多。川木的海洋旅游如一幅秀丽的画卷，吸引着四面八方的游客。

川木县拥有许多著名的美丽海滩，如后川、湖谷、奔泺、乌溪等，以及自然平洲温泉、平洲-福保自然保护区，构成了当地旅游地图上丰富多样的“山海”旅游画卷。

游客到访的第一印象是32公里长、宽敞通畅的沿海路，连接着该县的富顺乡、朋荣乡、蓬庄乡和平洲乡。后川海滩、平洲海滩和湖谷海滩拥有清澈的海水和金色点缀的白沙滩，以及建筑现代的高端度假村。

后川美利亚海滩度假酒店（ Melia Hồ Tràm Beach Resort）。

川木县的半沙漠沙丘因炎热沙地而寸草不生，但自2014年以来，这片164公顷的土地被后川高尔夫球场（The Bluffs Hồ Tràm Strip）绿化了。如今，后川有设计优雅、近亲自然、娱乐和休闲形式多样的许多五星级度假村，满足游客的需求。

目前，川木县的公共海滩已得到规划，拥有干净整洁的景观，配备公共卫生间、公园、绿化系统和完善照明设施，以最佳地满足当地居民和游客的游玩和海浴需求。在后川海滩，游客可以在夜晚漫步，感受凉爽的海风，并在海鲜夜市品尝当地新鲜的美味佳肴，也是海滨旅游的有趣体验之一。

此外，川木还有占地11293公顷的平洲-福保原始森林，有丰富的原生植物覆盖，以及伴随起伏的沙丘，开发了森林和海洋原生态旅游的多种服务。

根据川木县关于2024年第一季度经济社会任务完成情况的报告：川木县共接待国内外游客超过70万人次，同比增长9%；旅游收入近8000亿越盾，同比增长4%；全县财政收入总额接近2000亿越盾，为2023年同期的156%；财政支出总额超过4200亿越盾。县内的政治安全和社会秩序得以保障。

文/越南画报 山义 明明 图/阮伦 资料