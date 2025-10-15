岩石壮歌

15/10/2025

十五年前，在同文乡“石神”陶迷江家中，我听他讲述了这片土地对岩石的信仰。他因能寻得优质石材的绝技而被同文的赫蒙族人誉为“石神”。由莫文忠导演的纪录片《驮隆山顶之歌》主角是以他为真实人物的，该片在国内外电影节上荣获多项大奖。

同文岩石高原上的赫蒙族人在石缝间耕作——该技艺于2014年被列为国家级非物质文化遗产。本报记者 通善 摄

他介绍说，同文岩石高原的赫蒙族人相信，在创世之初，大地只是一片泥泞。两位巨神——斋公和斋婆创造了岩石，使地球变得坚固而稳定。石与石摩擦生火，带来光明与温暖，熟化食物，并孕育出赫蒙族人最重要的作物——玉米。

在他的故事中，多次提及赫蒙族人为求生存而征服岩石的历程，以及祖辈传授他挑选石材的方法。他说：“这里的石头多得数不清，但并非每一块都能做成生活用具，唯有坚硬无裂、颜色纯正的沉积岩才行”。



被石墙环绕的赫蒙族房屋坐落在重重叠叠的猫耳石之间。本报记者 越强 摄

在陶老人的指引下，我们寻访了笋岗村的储姓家庭，了解铸犁技艺。储荣肖先生家的铁匠炉常年火红。他笑着说：“我们用普通生铁，但凭着祖传技艺和黏土模具，能铸出坚固独特的犁头，劈石翻土，助人耕作”。妻儿则把犁头挑去集市卖，供赫蒙族同胞在石地上谋生。

石缝开垦耕作是最艰难的技术。纪录片《驮隆山顶之歌》中的黄迷戈先生分享道：“我们赫蒙、岱依、侬族人要先用石头垒起长长的石墙围出自己的田地，然后再从别处背土来填入。石缝固土蓄水，玉米与荞麦便能茁壮生长”。

在同文，如果陶迷江被誉为“石神”，那么楼天梭被称为“火神”，以及黄米戈则是“水神”。他们都曾参加开凿那条贯穿同文岩石高原、全长185公里的“幸福之路”，并在1979年北部边境保卫战中即便失去了手脚或眼睛仍坚守阵地，守护祖国，立誓“生依石，死化石，永不朽”。

同文岩石高原上的告街以其砌石墙的精湛技艺而闻名。本报记者 毕山 摄



造化似乎眷顾在同文岩石高原上求生的人们。每年3月至11月，这片干渴的岩石大地了无生机，但在春天，它又会披上油菜花、荞麦花、李花和桃花织就的童话般的美丽外衣。

游客在同文岩石高原上欣赏审马坡。本报记者 黄河 摄

陶老人说：“大约300年前，赫蒙族人迁徙至此时，选择了桃李成林之地建村。他们仅凭玉米、亚麻、荞麦和油菜的种子成功征服了这片土地”。或许正因如此，凡有桃李花开、荞麦油菜盛放之地，便是赫蒙族人村落所在。

石墙、石刻花纹、石制工具等独特的岩石建筑，加上花季时如童话般的景致，吸引了数百万国内外游客前来探索同文岩石高原。



游客征服马鼻梁岭。本报记者 黄河 摄

同文岩石高原上的崇拉山谷——《保的故事》、《静默深谷》等多部著名电影的拍摄地。本报记者 陈孝 摄



十年来，远在胡志明市的摄影艺术家陈高宝龙每年春天都会不辞辛劳，跋涉2000多公里来到这里，住上数月，只为捕捉石上生活的美丽瞬间。“我与陇锦村的一户赫蒙族家庭同吃同住，早已成为他们的一员。他们家经营名为‘木’的民宿，其特别之处在于朴素宁静的布置以及主人真挚淳厚的情感”。

“木”民宿的墙上挂着许多令人印象深刻的照片：金黄油菜田、古老桃树的春花以及“石上人生”的面孔等，都是曾在此下榻的摄影师回来时赠予主人的。

同文岩石高原的荞麦花季通常从每年的10月至12月开始。本报记者 毕山 摄

同文不仅吸引着游客和摄影界人士，更是电影美轮美奂的取景地。《保的故事》、《静默深谷》、《赤色苍穹》、《地狱村的春节》等经典电影作品，让同文石岩高原广为人知。

何颂村一座古宅的石阶。本报记者 越强 摄

劳舍村的一家赫蒙族民宿。本报记者 阮胜 摄

在同文集市上的赫蒙族芦笙表演。本报记者 功达 摄

对年近92岁的“石神”陶迷江而言，如今看到家乡成为“东北地区的旅游之都”，他已心满意足。遥望驮隆山脉，他低吟赫蒙语谚语：“没有高过赫蒙族人膝盖的山”，以此述说同胞们征服岩石的雄心壮志。