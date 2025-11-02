岘港：社区旅游色彩

近年来，岘港不仅大力发展海洋旅游、度假和节日活动等类型，还着重于开发社区旅游——这种模式既为旅游产品增添了新意，也为当地居民创造了可持续的生计。

和旺、和进、巴拿等乡及海云坊拥有秀美的自然风光，并且这里聚居着保留了悠久传统文化的戈都族群和当地居民。塔朗、剪笔、南安（海云坊）、醉鸾（和旺乡）、泰莱、中义（巴拿乡）等村落已成为这种旅游模式的亮点。

离市中心不远的海云坊目前拥有20多个旅游点，其中包括16个社区旅游点和5个生态旅游点，每年接待游客约3万人次。许多民宿依照戈都族的传统高脚屋（Gươl）风格建造，同时也设有小木屋、沿河或沿坡的帐篷屋，为游客营造了亲近自然的住宿体验。

在这里，游客有机会参与文化和本地体验活动，例如：织锦、木雕、烹饪传统美食、竹竿舞，以及戈都族的冬冬咂杂传统舞蹈。此外，篝火、皮划艇、桨板、沐浴溪水和徒步穿越森林等户外活动，也成为吸引热爱探索的年轻游客的亮点。当地美食均取材于园内种植或天然采集的新鲜食材，其浓郁的山区风味令游客回味无穷。



岘港的社区旅游正在蓬勃发展，尤其是在春节、节日或周末期间。大量游客涌入民宿和文化体验点，为城市旅游生活注入了新活力，并为岘港旅游业开辟了一个潜力巨大、多元化的发展方向。