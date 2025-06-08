岘港黄花季与红腿白臀叶猴

08/06/2025

一只美丽的成年红腿白臀叶猴。本报记者 清和 摄

每年三至四月期间，岘港市山茶半岛的森林便被盾柱木花染成一片金黄。这也是林木生长最为茂盛、新叶吐翠的时节，吸引了众多食叶动物前来觅食，尤其是被誉为“灵长类女王”的珍稀动物——红腿白臀叶猴。

春天，山茶半岛森林遍布金黄的盾柱木花。本报记者 清和 摄

红腿白臀叶猴属于食叶猴类，但它们偶尔也会根据季节采食果实或种子。在山茶半岛的研究表明，其食物中超过87%为叶子，其中66%以上为嫩叶，果实和种子占比10.2%，其余为少量花朵、树皮或叶柄。

一家红腿白臀叶猴在盛开黄花的树上嬉戏觅食。本报记者 清和 摄

红腿白臀叶猴通常在森林的树冠生活和活动，但偶尔也会下树饮水或舔食泥土以补充矿物质。

山茶半岛红腿白臀叶猴有趣的表情。本报记者 清和 摄

红腿白臀叶猴是一种珍稀的特有灵长类动物，仅分布于印度支那地区，被列入《越南红皮书》和世界自然保护联盟（IUCN）的濒危物种名录。据在中部-西原地区从事生物多样性保护工作的越南绿色生物多样性保护中心（GreenViet）称，山茶半岛现有约1300只野生红腿白臀叶猴，这也是该物种现存数量最多且最为稳定的种群。

叶猴主要生活在高树上，但有时也会下树以适应环境。本报记者 清和 摄

据我们观察，山茶半岛的大多数红腿白臀叶猴群中均有幼崽，表明该物种在此地生长状态良好，适应性强。

叶猴群居生活，通常由一只雄性首领带领。本报记者 清和 摄

最新基因研究表明，红腿白臀叶猴在一百万多年前已出现，与灰腿叶猴的亲缘关系更为接近，而非黑腿叶猴。

该物种由科学家林奈于1771年首次描述并命名为Simia nemaeus，发现地为广南省北部和昆嵩省的朱门雷山。1969年，Van Peenen等研究人员在山茶半岛首次发现此猴种群。

叶猴母子。本报记者 清和 摄

从自然森林到动物救助中心的实地记录都表明，红腿白臀叶猴可全年繁殖但繁殖高峰期通常在旱季，可能与该季节食物充足和气候条件有利于幼猴成长有关。

它们为昼行性动物，常栖息于高大、树冠浓密的树木上，从不在洞穴或岩壁中过夜。



山茶半岛丰富的食物资源不仅有利于红腿白臀叶猴的生长，也惠及包括猕猴在内的多种野生动物。本报记者 清和 摄

在社会结构上，红腿白臀叶猴的每个家庭由一只成年雄性、2-3只雌性及其后代组成。多个家庭有时也会组成多达50只个体的大群体。

在山茶半岛，对红腿白臀叶猴种群的良好保护不仅丰富了该保护区独特的生态系统，也能提升当地野生生态旅游的吸引力。