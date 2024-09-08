岘港干米线生产业

08/09/2024

岘港是许多著名传统手工艺业的聚集地，如五行山石雕业、锦妮草席编织业、南乌鱼露业、翠鸾米纸业、辽婆干芝麻饼以及和旺干米线生产业。干米线生产业虽然收入不高，但其是制作许多广南传统菜肴的原材料，因此深受人们喜爱，这也使和旺居民能够保留这项古老的手艺。

如果北方人喜欢吃粉丝，南方人偏爱新鲜面条，那么广南人却爱吃干米线。在日常生活中，广南人经常使用干米线来做家常菜或待客菜。这种朴实而简单的干米线与肉类、鱼类、蔬菜、水果等一起烹制时，竟然美味可口，清爽宜人。尽管市场上有越来越多的面条、米丝、河粉等各种主食，但干米线在广南家庭主妇的菜谱中仍占有一席之地。

磨成粉前 的选米浸米工序。图/阮程

今年夏季，我们走访岘港市和旺县和进乡阳山村最著名的老字号干米线作坊。这就是阮弘阳和范氏茶夫妇的阳茶干米线作坊。我们来访时，他们正忙着完成一批订单的最后一道工序，准备交给客户。范氏茶告诉我们，她家的作坊已经经营30多年，是岘港-广南最古老的作坊之一。

“三十多年前，在岘港-广南只有一两家干米线作坊，如今已经增加了，但不超过五家。之所以很少有人从事这个生产业，是因为它相当辛苦，各个环节都要细心，而收入却不多”，范氏茶分享说。

为了生产出一包干米线，需要经过一系列繁琐的工序，如选米、浸米、磨米、压米线、晾干、包装等。范氏茶告诉我们，每天大约下午1点就要开始洗米，等大米晾干约2小时再磨成粉，接着还要将米粉拌均，等大约2小时才能压成条。压后还需放置一晚上，让米线自然晾干，第二天早上才晒干。

干米线生产业的 各个环节都要细心 。图/阮程

优质的干米线在烹饪时既柔软又有弹性，不易烂，香味浓郁且不发酸，要求师傅在选米、沤米、煮米线等每个环节都具备丰富经验。

干米线几乎是手工制作，只有挤压工序使用机器，以确保米线条长度一致，也减轻了人工压力。特别是，和旺干米线完全用天然原料制成，不使用防腐剂，既保证了食品卫生安全，又能储存时间长。

如今，在和旺从事干米线生产业的人已经不多了。凭借对这一职业的热爱和敬业精神，阮弘阳和范氏茶给岘港保留了这一传统手艺业。正因如此，和旺干米线依然深受岘港市、广南省和广义省消费者的喜爱和选择，丰富了家庭的日常和待客饮食菜品。