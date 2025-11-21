岘港市锦清村： 全球最美乡村的画卷

21/11/2025

锦清村属于越南广南省会安市（今为岘港市会安东坊），距会安古镇仅三公里。锦清村坐落于椰林和潮汐水道之间，回荡着水乡的生活节奏。竹篮船轻盈地划过七亩椰林，船夫在摇曳的树影下撒网捕鱼……这便是《福布斯》杂志充满诗意的描述，赞颂着越南锦清生态村——入选2025年全球50个最美村庄的殊荣之地。





从高空俯瞰，锦清村犹如一幅充满魅力的水乡画卷。本报记者 毕山 摄

2025年9月，锦清村被《福布斯》杂志列入由Unforgettable Travel Company（一家在纽约、伦敦及全球多国设有办事处的著名旅游集团）评选的2025年全球50个最美村庄榜单。这是越南生态村首次获此殊荣，有力地彰显了其自然风光和本土文化的独特魅力。

锦清村是位于海口附近的水乡村庄。本报记者 毕山摄

锦清村拥有得天独厚的地理位置和生态系统：位于秋盆河、长江河和路景江三条河流汇入东海的交汇点，从而形成了独一无二的咸水生态系统。





锦清村安然、优雅地掩映在碧绿的河道旁。本报记者 清和 摄

锦清村总面积超过900公顷，其中水面和河道面积占300多公顷，村庄犹如一幅绝美的水墨画，呈现出无边无际的绿色水椰林，以及点缀在椰林下的如诗如画的河流、水道和村落。





凭借其如诗如画的宁静水乡美景，锦清村吸引了众多游客前来参观游览。本报记者 清和 毕山 摄

当地村民介绍，这片水椰林已有200多年的历史。最初，椰树是从越南西南部地区迁徙而来的居民带来的。西部的椰树适应了中部沿海地区的土壤和水源，自此自然繁衍生息，蔚然成林。最初，椰林仅占地约七亩（约7公顷），因此当地人称之为“七亩椰林”，而如今，椰林面积已扩展至100多公顷。

在椰林水乡锦清，体验竹篮船并尝试被漂浮的竹篮船快速旋转是游客不可难忘的体验。本报记者 清和 摄

游客探索并体验水乡捕鱼捉虾的生活。本报记者 清和 毕山 摄

到访锦清村的游客将获得难忘的体验，享受水乡宁静而浪漫的乡村生活景象，同时体验水上的田园乐趣，例如可乘坐竹篮船在茂密凉爽的椰林下穿梭，聆听船夫演唱甜美的广南民歌，观赏渔民撒网捕鱼，或亲手在椰子树下垂钓或捕蟹，尤其是观看竹篮船的特技表演。在经验丰富的船夫娴熟的技艺下，竹篮船快速旋转，船上的游客紧紧抓住船沿，兴奋地欢呼大笑，仿佛在高空体验惊险的过山车。

水乡儿童参加民间游戏活动。本报记者 清和 摄

如今，锦清村已成为一个吸引着大量游客，尤其是在夏季备受外国游客青睐的旅游目的地。锦清村不仅为游客带来了关于如诗如画的自然风光的绝佳体验和独特的民间游戏，更有机会品尝在这座“全球最美乡村”淳朴、友好、热情好客的村民用心奉上的新鲜美味海鲜。

