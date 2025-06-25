岘港与广南合并：蓄势待发 扬帆远航

25/06/2025

之前，岘港和广南本为一省（广南-岘港省），后经分设，如今又迎来“重归一家”的历史性机遇。正如岘港市委书记阮文广所言：“阔别27载，各自成长，如今我们再次归一”。 专家认为，两地合并不仅将扩大地理面积和人口规模，更有望成为推动旅游、高新技术产业和物流等多个领域强劲发展的新引擎。

岘港是世界各大邮轮公司豪华邮轮旅游线路的热门目的地。本报记者 清和 摄

岘港金桥——世界著名网红打卡地。阮程 摄



岘港市旅游协会主席高智勇表示：“合并后，新岘港将具备与普吉岛、巴厘岛、夏威夷等亚洲旅游中心媲美的实力，而不仅仅是越南和东南亚地区的旅游中心”。

原广南-岘港省祖国阵线委员会副主席黎功基认为，相较于未来合并的其他地方，新岘港市可堪称“条件最优越”，无出其右，因其拥有茱莱与岘港两大国际机场、两大海港和两处世界文化遗产，为新时代的发展开辟了广阔空间。

岘港——越南著名的海滨旅游中心。本报记者 清和 摄

岘港海滨的闽泰古渔村。阮程 摄

此次合并将为新岘港市构建一个独特的旅游生态系：全市将拥有全国领先的8万间住宿房源，其中五星级客房比例居越南之首，同时具备海岛游、河流游、度假游、遗产游、文化游、体育游、 会议游等多元化旅游产品。这是其他地方难以企及的优势。

届时，提及岘港，国际友人将联想到美溪海滩、世界遗产会安古镇、美山圣地、五行山、巴拿山金桥、占婆岛海洋保护区、七亩椰林、国际烟花节、越日文化节、高尔夫旅游节、国际电影节、国际选美大赛等许多知名旅游景点和大型文化活动。

会安古镇。 阮程 摄

在会安古镇举办充满越日文化色彩的活动。本报记者 清和 摄

新岘港市还会推动周边潜力巨大的旅游市场发展，如通过“中部遗产之路”连接故都顺化、广治、广平，以及通过“东西经济走廊”连接西原各省乃至邻国老挝等。

在将新岘港市发展成为越南增长极和国家乃至亚太区域最具竞争力城市之一的战略定向中，苏林总书记指出，新岘港市需大力推进经济结构调整，提高劳动生产率，充分发挥潜力优势，建设国际金融中心、自由贸易区、现代化都市区及高品质旅游度假中心。

新发展空间应明确各区域的独特定位和战略优势，如茱莱工业-物流发展极、会安与美山文化旅游中心、高科技农业区等。

岘港市中小企业协会主席范北平认为，合并后的新岘港市不仅规模扩大，更是开辟前所未有的发展空间，尤其是在旅游、工业、物流服务和基础设施发展领域。

长海茱莱工业区现已成为集汽车生产组装、辅助工业制造于一体的综合厂区，是越南中部乃至全国的大型机械中心。阮程 摄

事实上，多年来，岘港受到“发展空间不足”的制约，工业用地紧张、城市扩展受限、资源依赖较重。而广南省土地资源丰富、人口分布合理、自然资源充沛，是岘港拓展发展空间的理想优势。

岘港国际机场跻身2025年全球百佳机场榜单。本报记者 清和 摄

基础设施方面，仙沙港、莲沼港、茱莱港，岘港机场、茱莱机场以及南北高速公路、岘港-广义高速公路等项目将使新岘港市成为服务国际客货的多式联运交通物流枢纽。

便利的交通物流条件和机制也将促进广南与岘港现有工业园的联动发展，其中岘港高新技术园与广南茱莱开放经济区共同打造中部乃至全国规模领先、行业齐全的工业体系。

广南省尚有大量未开发土地，利用其新建配套工业区与高科技园区将为岘港解决长期面临生产空间不足的难题。

长海茱莱工业区汽车制造厂的生产活动。本报记者 清和 摄

岘港市委书记阮文广表示，两地合并后，新岘港市将具备更强的发展条件，因为岘港目前正享受中央赋予的许多特殊机制和政策。合并后，这些机制将统一适用于新城市。

这种协同效应将在城市发展、工业、物流、高新技术和高品质服务等领域注入新动力。广南省与岘港市的合并也是落实越共中央政治局两项重大主张的具体体现：关于到2030年、展望至2045年岘港市建设和发展的第43-NQ/TW号决议以及关于到2030年北中部和中部沿海地区经济社会发展和国防安全保障及至2045年远景的第26号决议（26-NQ/TW）。



正如苏林总书记所言，合并不仅仅是行政区划的改变，更是广南与岘港携手共建区域领先的经济、文化、创新中心的历史性机遇，双方需发挥各自优势，共同规划长远愿景，共享利益、共担责任、共怀发展抱负，使广南-岘港真正“扬帆出海，走向远洋”。

文/越南画报 清和 图/清和 阮程 资料 译/嘉兴