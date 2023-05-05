山同木雕村

05/05/2023

河内市怀德县山同乡山同村的雕像业、祀器业和精湛的朱漆贴金技术风靡全国，深受国内外客户的青睐。

山同村的木雕业曾在抗美战争和包干时期销声匿迹，到1983年，阮志酉和阮德强两名艺人决定开办木雕和漆器培训班，复活传统工艺并传授给后代。如今，当时的 30多名学徒已成为资深艺人或厂主，继续将手艺传给年轻一代，代代相传。



制作雕像，选择木材是最重要环节。佛像必须选用菠萝蜜木，因为弹性好、耐腐蚀、不开裂、不变形、纹理美观，加工不易出错。富寿、太原、清化、义安等省的菠萝蜜木最受山同工匠的喜爱。雕像工艺固然复杂讲究，而朱漆贴金技术也不简单，必须反复上色打磨，然后根据客户的要求在雕像上贴银、贴金。

全乡现有4000多名工匠，其中资深工匠占一半以上，不少人获授艺人称号。在他们的巧手下，许多充满民族特色的作品相继问世，在国内外深受欢迎，这是他们日夜辛勤劳动的成果。

山同木雕村的特别之处在于，艺人可以按照客户的需要制作任何雕像，无需样品，也能按照半身或全身照片制作。这是资深艺人久经锻炼，对雕像人物了如指掌、胸有成竹，才能达到巧夺天工的境界，充分呈现雕像的神韵风采。

山同的能工巧匠把这门宝贵技艺带到全国各地，为许多文化信仰工程的修缮和保护工作做出贡献。近年来，山同的不少青年工匠来到大城市开设作坊和商店，推销木雕工艺产品，不断提高其知名度。

2007年，越南纪录大全将山同列为“越南佛像和祀器最大手艺村”。目前，其产品已出口日、韩、俄等国。

文/越南画报 草薇 图/陈清江 译/武蓉

