将私营经济发展成为最重要的增长动力之一

24/06/2025

“第68号决议是对企业界、个体经营户和全体人民的强烈政治承诺：国家将营造良好环境，以企业为核心，发展私营经济是一项长期战略，而非权宜之计”。 原中央经济管理研究院副院长、品牌与竞争战略研究院院长武智成博士

该决议设定了到2030年的目标，全国拥有200万家企业，每千人拥有20家企业；至少有20家大型企业参与全球价值链；私营经济对GDP的贡献率达到约55-58%，对国家财政总收入的贡献率达到35-40%；为约84-85%劳动者提供就业机会；私营经济的技术水平、创新能力和数字化转型能力跻身东盟前三和亚洲前五。

展望2045年，越南私营经济将快速、强劲、可持续发展，积极参与全球生产和供应链；在地区和国际上具备高度竞争力；力争到2045年，全国至少有300万家企业运营；对GDP的贡献率超过60%。

“政治局第68号决议传递出了一个激发民族自豪感、合法致富的渴望以及越南企业家、企业和每一名公民的创新意志和奋斗精神的信息”。 越南科技股份公司（Busadco）总经理、越南科技企业协会主席黄德草

新顺风电场。本报记者 黎明 摄

新顺风电厂的监控控制室。本报记者 黎明 摄

为了推动私营经济发展，政府的行动计划提出了八大任务和解决方案，体现了创新、突破和大力改革的精神，确保紧密围绕体制、人力资源和基础设施三大战略性突破，并贯彻落实越共中央政治局关于科技发展、创新与数字化转型，国际融入、法律制定与实施以及私营经济发展等四大重要决议。

文/越南画报 图/越通社 译/嘉兴