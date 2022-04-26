富国联合中心——极具吸引力的安全旅游天堂

新冠疫情让全球旅游业在很长时间内处于萧条状态，越南也不例外。经过漫长的防疫封锁后，越南于2022年3月15日宣布在新常态下恢复旅游活动，有望成为吸引国际游客的安全旅游目的地。在富国岛城，号称东南亚区域一流休闲娱乐度假超级群体的富国联合中心（简称富联）已经做好计划，随时迎接国际游客，来到全球榜上有名的绝美岛城的高级而又安全的富联，领略风情，尽享清福。

东南亚区域一流海上旅游超级群体

在越南宣布3月15日开放国际旅游活动后，我们马上订购富国岛游线。新冠疫情长达多月的束缚，敦促我们尽早去富国岛呼吸新鲜空气。

同时也出于好奇，想直接探索富联娱乐度假超级群体，这里被誉为越南海上度假天堂，可与马尔代夫、迪拜、夏威夷等著名旅游胜地相媲美。

在富国国际机场，Vinpearl Resorts & Golf 酒店接机人员送我们去富联。这度假区位于岛北，面积逾1000公顷，是Vingroup集团旗下著名的旅游服务公司Vinpearl管理和运营的大项目，于2021年4月正式开业。 富联是越南首座“不夜城”，被评为越南及世界旅游“必去之地”，堪比韩国济州岛、新加坡克拉码头、美国拉斯维加斯等。

在出发之前，我们就已查询了解有关信息但亲历其境，才真正感受到这大项目的规模和等级，迎合世界旅游一站式服务的新趋向，集娱乐、休闲、购物、餐饮、体育等于一体，各种活动热闹非凡，日夜不息，给国内外游客带来新奇的体验。

这首座不夜城标志着越南发展夜市经济政策的初果，预示越南将会成为世界旅游图上的新宠。 如上所述，富联是当今越南独一无二的世界级不夜城，游客可以参与丰富多彩的游乐体育活动，欣赏冠名《越南国粹》、《威尼斯风情》、《Once》等三套令人陶醉的文艺节目。

富联设有12000个国际标准客房和别墅，1000多家商店、餐厅、酒吧，还有高尔夫球场和赌场，24小时营业。 富联地处得天独厚的富国岛，远离内陆，海洋气候终年凉爽，空气新鲜，少受疫情疾病的影响，不失为理想的安全“避疫港”。

尽管如此，富联也非常关注新冠疫情的防控，做出严格周密的规定，全体员工受到专业防疫训练，以保障游客的安全。

风情万种的迷宫

Vinpearl公司代表介绍在越南宣布恢复旅游活动后，在新常态条件下，为了做好游客接待工作，除了准备基础设施和各项服务，我们加强同越南、越捷、越竹等航空公司的合作，建立度假、航空、服务、旅行一条龙“联盟”，提供包机、国际、国内商务直航服务，将游客送到包括富联在内的越南著名旅游景点。同时开展飞机、度假、娱乐套餐服务，为游客从开始到结束的旅行全程提供方便。

返回前述话题，我们到达富联，办理入住手续，休息几小时后，开始这次超级群体旅游体验，首先去的地方是Vinpearl Safari动物保护公园。

游客坐公交车参观富国Vinpearl Safari的半野生动物。Vinpearl供图

据饲养员介绍，从2019年至今，这里有7头小犀牛诞生。近两年新冠疫情，又有非洲狮子、孟加拉虎、长颈鹿、犀牛、弯角剑羚等大约500个“小宝宝”出世，堪称珍稀动物的“绿色天堂”。

作为越南首座半野生动物保护公园，富国Vinpearl Safari于2015年开放，园区面积达到380公顷，分为两大区：全开放区和半野生区（Safari），放养来自世界各地生物圈的200种4500多只动物，其中40种是珍贵濒危动物。另外还有10类生态系的1200种植物。来到公园的观光客难免产生“人在车内，兽在车外”的刺激性感觉。

参观动物园，亲眼看到向来只能在电视上看见的野生动物之后，我们前往最期待的地点Grand World“不夜城”，这是富联不分昼夜的游乐场所，备有名目繁多的活动，如乘船游河，观赏夜市美景，《越南国粹》再现的古都，活灵活现、浪漫秀丽的《威尼斯风情》缩影，吃宵夜，听音乐等等直到天亮，尽兴而归。

据悉，Vinpearl已经筹备开展多种重磅项目，比如建立放养300种25.5万个体海洋生物的世界最大水宫之一海王殿，预计今年夏天在VinWonders主题公园亮相。

凭借这些优良便利的服务和基础设施，Vinpearl随时接待国际游客前来富联度过安全、高档、舒适的假期。

文/山海

图/宝鸳 黄河 黎明 资料

美术/庄绒