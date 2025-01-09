富国玉岛上的“日落小镇”

09/01/2025

日落小镇位于富国“玉岛”的南边，是带有地中海风格的活力充沛、魅力十足的沿海小镇。

位于富国“玉岛”南边的日落小镇。图/SunGroup 资料

秉持“美化一方水土”的理念，Sun Group集团建成了魅力无穷的“日落小镇”。这里向海延伸的山坡上布满色彩缤纷的房屋、艳丽灿烂的花盆和鳞次栉比的商店。突出的亮点是酷似世界著名古典建筑的工程，诸如模仿意大利圣马可钟楼的75米高朝海红砖钟塔；巴黎时装之都的著名标志凯旋门；古老的“罗马广场”；神秘的庞贝古城遗迹；还有铅笔塔、龙梯或陶瓷路等。尤其不可错过的是“接吻桥”。这是吸引众多年轻人的“热门” 旅游点，被视为该镇的新兴杰作。 该桥全长810米，由两个独立的部分组成，中间断开，相隔30厘米，供恋人拥抱、握手或亲吻，承载着人与人、人与宇宙之间的情谊，不愧为富国岛最浪漫的打卡点和最美丽的日落观赏点。

海边夜市的热闹气氛。图/SunGroup 资料

游客乘坐缆车游览富国岛的菠萝岛。

除了最给力的风景和建筑之外，日落镇还是热闹欢乐的节庆之镇，一年四季活动不息，如Voyage时装秀、新年倒计时活动、回家之旅、Sun Memory音乐体验、VUI-Fest Bazaar海滨夜市表演，值得一提的是世界一流的多媒体艺术表演的Kiss The Star水上音乐表演。来到这儿，游客可以品尝本地美食、沉浸在兴趣盎然、充满活力的街头艺术表演氛围中。

该镇也是高档华丽的度假胜地，如高档别墅Sun Grand City Hillside Residence；被誉为“日落小镇心脏”的Central Village是著名打卡焦点和举办重大事件的场所；滨海集娱乐、购物、餐饮于一体的Sun Premier Village Primavera等等。

日落小镇绚丽的烟花表演。图/SunGroup 资料

日落小镇被誉为越南一流的幸福天堂，让游客领略风情、尽享清福、体验“玉岛天堂”生机蓬勃的生活。