宝竹陶村——占族人的文化艺术烙印

24/03/2025

位于宁顺省宁福县福民镇的宝竹陶村是占族人最古老、最特别的传统手工陶村之一。

宝竹陶村与占族人的历史息息相关，至今仍保留着传统生产方式。所有的陶瓷制品都是纯手工制作，尚未使用任何机械。当地工匠们用双手捏塑造型，并用独特的占族花纹进行装饰，展现了占族人独特的艺术审美。

宝竹陶的独特之处在于从村庄周围取材的粘土资源。粘土经过精心挑选，然后采用传统方式制作。这里的陶瓷制品以其独特的砖红色而闻名，并饰有占族文化和信仰的花纹。

宝竹陶村的陶瓷产品种类丰富，从花瓶、花盆到炉灶、锅、碗、盘等厨房用具。每件产品都承载着文化内涵，体现了工匠们的精湛技艺。装饰花纹主要是占族人的生活、文化、信仰，如舞者、神仙、以及与农业和日常生活相关的象征等。

宝竹陶村的陶业是父传子继，世代相传。从揉泥、造型、装饰到烧制，一切工序都由工匠手工操作。占族妇女在陶瓷的造型形和装饰中扮演着重要角色。每一件陶瓷品不仅是日常用品，更是蕴含着深刻文化价值的艺术品。

近年来，宝竹陶村开始发展文化旅游。游客们来到这里，不仅可以购买陶瓷品，还可以体验传统的制作工艺，了解占族文化，并参加陶瓷工作坊，吸引了众多年轻人的眼球，有助于保护传统手工艺村。



然而，宝竹陶村也面临着诸多挑战。老工匠们逐渐老去，而年轻一代对传统行业的兴趣不高，生产成本不断上升，与工业陶瓷品的竞争日益激烈，使得传统陶瓷业举步维艰。