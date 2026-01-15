官贺宴席——京北人的文化生活方式

15/01/2026

每逢新春佳节，官贺人便相约赶歌会，随后互邀至家中做客，共享按照京北（北宁省）传统精心准备的家宴。在官贺生活中，歌声和礼仪是主导，而招待远方“连兄”、“连姐”（官贺男女歌友的尊称）的宴席也是一种独特的文化特色，体现了代代相传的处世之道与礼数。

北宁省连抱乡怀中村是49个古官贺村之一，许多家庭仍保留着古老的官贺活动传统。以杨家为代表，已传承了六代。杨文眷和阮氏合艺人夫妇曾是村中古官贺传统的代表人物。接续家学，怀中官贺俱乐部副主任杨德胜如今积极参与恢复古老演唱礼法，并向公众介绍官贺遗产。

据杨先生介绍，准备一桌正宗的古式官贺宴绝并非一朝一夕。老辈人说，就连用来待客的鸡也需按照严格规程饲养三年，待到林庙会时才拿出来招待歌友。

官贺宴席视家庭条件可摆一层或三层，但四道主菜必不可少，包括鸡肉、扎肉、炖鸽子和煮猪舌。家主可根据季节和条件准备炒腰花、煎鱼或煎肉等配菜。鱼菜通常被剁碎制成鱼饼，既创造出独特风味，又能巧妙地隐藏食材，以免日后歌友回请时若无条件准备名贵鱼类而难堪，这是官贺人细腻而体贴的待客之道。

除了正餐，官贺人还在半夜设“副宴”或“茶席”，旨在为通宵歌会补充能量。各官贺村准备方式不同，但都秉持着拿出当地最美味、最具特色的特产待客的精神。

无论正餐还是茶席，待客礼仪始终放在首位。家主需站在桌角，为客人斟酒、夹菜，言语轻柔谦逊，充分体现“重客、重情”的传统。



“老一辈的官贺习俗本就讲究而多礼，但这正是需要保护的文化价值”，杨德胜强调。他表示，怀中官贺社群正在努力守护这些美好习俗，让官贺饮食文化继续传承与弘扬。

文图/越南画报 越强 译/明庄