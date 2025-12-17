安迪·所罗门：三十年用光影讲述越南故事

17/12/2025

“延续：越南”不仅仅是一场摄影展，而是一个记忆与现实交汇的空间，每一幅肖像成为了越南三十年强劲发展的见证者。在英国文化协会和联合国人口基金（UNFPA）驻越南办事处的支持下，本次展览肯定了国际组织对促进文化、社会的知识以及传播越南人民故事的承诺。

安迪·所罗门是一位多产摄影师，目前在英国和越南生活。在1992年至1999年居住河内期间，他是一名国际摄影记者，曾与多家报社合作。越南已经成为他生活中的一部分。最初的工作行程给予他走遍了广宁、谅山、高平、太原，到嘉莱、广义以及雄伟的高原地区等越南各省市的机会。他被一个充满文化特色的越南所迷住，这里的民众即使面对困难，依然乐观坚韧和热情好客。

本次展览共展出51幅黑白照片，其中21幅是他在2022年至2024年重返越南寻找三十年前旧人物时拍摄的肖像。此外，还有30幅记录1992年至1993年越南刚进入革新时期的资料照片。新旧照片并置展出，形成了强烈的视觉对话，让参观者清晰地感受到国家的变迁以及每个人成长的轨迹。



照片中的人物是少数民族同胞、在广宁煤矿区劳作的面孔，或是高平的居民。在曾给他留下许多感动的河江，他拍下了高山集市和在石墙旁的赫蒙族家庭。“我的手指几乎一直放在快门上”，他回忆道，“我被这片土地的美丽迷住了”。

三十年后，当他故地重游时，他见证了深刻的变革：山丘上覆盖着咖啡和橡胶树，学校和卫生站拔地而起，生活水平有了显著改善。与旧时人物的重逢成为无比动人的体验。“这次展览是我向越南人民的致敬，他们几十年来对我敞开心扉”，他分享道:“我想向世界介绍这种神奇的变迁”。

在开幕式上，英国文化教育协会驻越南主任詹姆斯·希普顿（James Shipton）强调：“每一张图片都讲述着一个故事，展现了我们致力于培育与越南长期稳固关系的愿望”。

联合国人口基金驻越南首席代表马特·杰克逊（Matt Jackson）也评价，这次展览提醒了大家继承祖辈传统的力量：知识、技能和坚韧精神的传承，缔造了可持续的社区。

对他而言，越南不仅是他职业成长的摇篮，也是他的第二故乡。在河内，他遇到了在他的摄影生涯中始终相伴、默默支持的越南妻子。他们的第二个儿子甚至继承了父亲的职业，成为一名年轻的摄影师。

因此，“延续：越南”不仅是一个艺术项目，而且还是献给这片他深爱了三十多年土地——一个坚强、革新、充满人道主义精神的越南的致意。





文/越南画报 碧云 图/清江 译/何芳

