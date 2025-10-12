安泰村：重现河内楮纸记忆

12/10/2025

在喧嚣的都市中，河内西湖坊安泰村（又称柚村）的独特文化空间焕发新生，推介传统的楮纸制造业，这是保护和传播河内部分曾消失的文化记忆的不懈努力。

位于河内西湖坊安泰村的楮纸制造业的展厅。本报记者 庆龙 摄

安泰村被誉为升龙地区楮纸制造业的“摇篮”。昔日，捣碎构树皮的槌声，以及纸张滤槽中潺潺的水声，曾是耳熟能详的声响，与昔日河内几代人的生活紧密相连。然而，在2000 年，随着造纸合作社的相继解散，这项古老技艺逐渐衰落。安泰村艺人也相继老去，槌声渐行渐远，楮纸逐渐消失被人遗忘。

2024 年，在栀晒街189号，柚坊人委会正式开张“楮纸制造业推介文化旅游站”。这里是一个“活态博物馆”，过去与现在交织融合，游客可在此深入了解、亲身体验楮纸的全过程，并与村里艺人交流。

楮纸制作过程的展区。本报记者 庆龙 摄

步入大门，一块红色巨幅标牌上，以白色字体醒目地介绍了越南楮纸和古柚村的历史。展览空间生动地展示了楮纸制作的传统工序：从构树的起源，到选皮、捣碎、用植物熬制胶水，再到捞纸、砑光、晾晒等环节。所有这些都通过逼真的塑像、图片和实物得以呈现，帮助观众们更加了解一张楮纸来之不易的全部制作过程。

画家兼书法家阮维德分享道：“重现安泰村的制纸空间不仅是保护古老技艺，更是复兴河内居民一部分的文化记忆。我喜爱书法，并对楮纸颇感兴趣，因楮纸在创作过程中几乎是无可替代的材料，故而来到这里”。

用楮纸制作的产品的销售空间。本报记者 庆龙 摄

众多游客在“楮纸博物馆”体验后，留下真挚感言。本报记者 庆龙 摄

热爱传统文化的在加拿大留学生阮锦丽分享：“我已学书法。知道在楮纸写得不容易，但一旦掌握，让我对民族文化有了更深层次的理解和热爱”。

在现代生活中，栀晒街的“楮纸博物馆”是一个精神支柱，吸引着那些渴望寻根溯源、找回生活中精致与从容的人们。

文/越南画报 银河 图/庆龙 资料 译/芳草