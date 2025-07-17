安江参山主处圣母庙会：独特的民间盛典

17/07/2025

参山主处圣母庙是安江省的著名旅游景点。本报记者 阮伦 摄

该匪徒随即遭到圣母的惩罚。自此，圣母常显灵自称“主处圣母”，保佑居民风调雨顺、五谷丰登、免遭匪患、远离疾病。民众见其灵验非凡，便决定将圣母雕像迎回供奉。



迎请圣母像仪式前的文艺表演节目。本报记者 阮伦 摄

圣母像迎请仪式既庄严肃穆，又热闹非凡，伴随着阵阵鼓乐声，以及沿途数十支舞狮队、舞龙队载歌载舞的队伍，热情迎接恭请主处圣母。

浴母仪式也是重要的仪式，通常在圣母迎请仪式的翌日凌晨举行。此仪式包括准备沐浴用水、为圣母像沐浴及更换衣冠等通常在秘密空间进行的。



浴母仪式前准备圣母衣冠。本报记者 通海 摄

除了庄严的祭祀，还有热闹非凡的庙会，其设有许多精彩的体育活动、民间游戏以及民族特色的文艺表演，生动展现了安江省京族、占族、华族和高棉族等四个兄弟民族深厚的文化底蕴与团结精神。

除了庄严的祭祀，还有热闹非凡的庙会，其设有许多精彩的体育活动、民间游戏以及民族特色的文艺表演，生动展现了安江省京族、占族、华族和高棉族等四个兄弟民族深厚的文化底蕴与团结精神。

在 2025 年 3 月举行的联合国教科文组织世界遗产授证仪式上，越南政府副总理梅文政强调，这一荣誉不仅是安江省党委、政府和人民的骄傲与自豪，更是南部地区乃至整个越南的共同荣耀。

迎请圣母像仪式的舞狮队。本报记者 阮伦 摄

除了庄严的祭祀，参山主处圣母庙会还有热闹非凡的庙会，其设有许多精彩的体育活动、民间游戏以及民族特色的文艺表演。本报记者 阮伦 摄

政府副总理梅文政介绍，历经 200 多年，主处圣母信仰已成为数百万民众重要的精神寄托，不仅在南部地区，而远播全国。庙会不仅体现了对被尊为该地区的母仪的主处圣母，更是越南母神信仰的象征，为民族文化增添了独特的色彩。

实际上，并非只有永济坊的参山地区才有主处圣母庙和主处圣母信仰习俗，这种习俗是整个西南部民众文化和精神生活中不可或缺的一部分。西南部地区的大多数乡村都建有主处圣母庙，且在村祠堂和寺庙的庭院内都有供奉这位女神的庙宇，与五行庙、土地庙毗邻而立。民众对主处圣母表达崇高敬意，将她视为这片土地之母。

民众为敬奉参山主处圣母精心准备的祭品。本报记者 阮伦 摄

其中，位于安江省泰山坊的芭穆主处圣母庙，因其灵验非凡且风景如画，成为安江省著名的旅游胜地之一，知名度不亚于参山圣母庙，吸引众多居民和游客前来朝拜参观。

众多游客到参山主处圣母庙参观朝拜。本报记者 阮伦 摄

据当地民众讲述，芭穆主处圣母是西安佛师的十二位弟子之一。她不常在公众场合露面，因此很少有人知晓。直至她去世后，因常显灵帮助贫困民众，而广为人知。由那些曾受其帮助的当地人捐资建庙。

不仅周边居民，就连各地游客也来到芭穆主处圣母庙，祈求平安和好运。在得到圣母庇佑、逢凶化吉之后，他们亦纷纷捐款修庙，使得如今的庙宇气势雄伟壮观。

当地居民相信马洲主处圣母是掌管土地之神。本报记者 阮伦 摄

同参山、朱笃民众供奉主处圣母的习俗一样，位于安江省坚海特区岛屿乡山岛阿芽滩（又称为山任岛、字名为莱山）的马洲主处圣母庙，其正殿面向大海，仿佛时刻凝望着出海的渔民，默默守护着他们的平安归来。庙前建有一座高大仪门。正殿内装饰华丽，精雕细琢，庄严肃穆，尽显岛上居民对圣母的虔诚敬意。

当地居民相信马洲主处圣母是掌管土地之神，又是能在茫茫大海中庇护渔民出海平安归来的海神。

当地居民相信马洲主处圣母是掌管土地之神。本报记者 阮伦 摄

每年农历九月初八至初十，马洲主处圣母庙都会举行盛大的祭祀活动。届时，庙宇管理委员会将从胡志明市邀请戏班前来演出，服务于当地民众观赏。陆地上的居民也会携带丰富的农产品和商品来到岛上，为庆典增添欢乐气氛。在祭祀期间，不仅有当地居民，还有来自其他省市的众多游客参与，为家人祈求平安。因此，每逢祭祀圣母，山岛迎客数千人次前来参观。

山岛的马洲主处圣母庙成为岛上居民的神圣信仰之地，也是吸引四面八方游客的热门宗教文化旅游点。

民众在马洲主处圣母的祈福仪式上放下船模，祈求出海平安顺遂、好运相伴。本报记者 阮伦 摄

主处圣母在西南部地区乃至整个南部民众的精神生活中扮演着重要的角色，劝人向善，充分激发居民的爱心，使人家共同关心、支持和参与慈善事业。

文/越南画报 通海 图/阮伦 通海 资料 译/何芳